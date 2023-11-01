在野整合成為總統大選關鍵議題，藍白政黨協商10月30日、31日接連上演，侯、柯、朱三方盤算引發關注。《大新聞大爆卦》節目舉辦網路投票，針對近期侯友宜民調抬頭，調查對「單獨參選並贏得大選」的信心，認為「有信心」佔最多的56％，而「沒信心」侯單獨獲勝的網友則有41％。

中天政論節目《大新聞大爆卦》1日舉行網路投票，題目是「近期藍營基層對柯愈來愈沒有耐心，導致多份民調顯示侯的支持度回升、人氣回溫。請問你對侯單獨參選並贏得大選有信心嗎？」

主持人李珮瑄公布投票59分鐘、累計5647票的調查結果，選項一，覺得「有」信心侯友宜能單獨參選並贏得大選的網友，佔最多的56％。而選項二，覺得「沒有」信心侯友宜能單獨獲勝的網友，也佔了有41％之多；。至於選項三「其他」，則僅佔3％。

調查單位：中天新聞

主持人：李珮瑄

辦理時間：2023/11/01，14:00至16:00止

抽樣方式：方便取樣

母體數：1950萬人(2024預估選舉人數)

樣本數：調查即時顯示，並於結束後公布

誤差值：方便取樣，無法統計誤差值

經費來源：中天新聞