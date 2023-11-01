2024大選藍白合，藍白總統參選人侯友宜、柯文哲及國民黨主席朱立倫昨(10月31日)深夜密會，但就總統候選人產生方式仍無共識。媒體人黃揚明分析，昨晚的密會侯朱柯都不希望曝光，不管是哪方外流，對後續溝通都不利，藍白總統層級合作的可能性越來越低；黃也指出，柯文哲今日說話帶有情緒，因為密室協商已經破壞「公開透明」的人設，必須強調昨天「沒結論、沒喬事情」才能安撫支持者。

黃揚明今(1日)在政論節目《國民大會》表示，昨晚這場會面，很明顯是參與的侯、朱、柯三個人都不希望被曝光，因為鐵門是拉下的，這是一場「密會」，不是像先前政黨協商的閉門會議、談完公開結論。昨天是被媒體突襲，且只有一家，這場密會不是公開的正式磋商，應該叫做「私下溝通」，要談總統難度太高，先碰面看能不能討論下去，如果沒可能就不用再約下一次，若能繼續談，就先交換意見。

黃揚明分析，沒人希望密會被曝光，但有人希望媒體知道，昨天媒體最先是知道在新店的一個協會見會、地址都有了，但很多記者到現場卻撲空。據他所知，國民黨跟柯陣營的系統是在中午左右就已經約好，到下午消息就曝光，但不管是哪一邊走漏消息，對後續溝通都不利。

黃揚明也指出，今天柯文哲講話已經帶有情緒了，因為這與柯「公開透明、不要密室協商」的人設不合，昨天談50分鐘就是密室協商，所以柯文哲今天必須強調「沒共識、沒喬甚麼」，否則支持者會無法體諒。

黃揚明認為，朱立倫是想當「桶箍」角色，很明顯昨天是針對總統來談，但今天盍各言爾志，這就代表昨晚「沒有結論」，還不要太期待藍白合作，除非這個禮拜侯朱柯三人還有機會在公開場合見面。現在總統層級要藍白合的機率越來越低，不如就兄弟登山各自努力，但要知道這會爽到民進黨總統參選人賴清德。