郭台銘全台連署賄選事件如野火燎原，桃檢調查出，前觀音鄉長黃茂實，涉嫌提供資金給桃園觀音、新屋等地的8位里長幫忙找人連署，上游疑似就是才遭收押禁見的國民黨前中常委范成連，昨發動搜索，但疑因沒有選民拿到錢，僅樁腳對樁腳，桃檢複訊後將黃依違反選罷法20萬、許姓里長10萬元交保候傳。

國民黨前中常委范成連，因替郭台銘站台遭國民黨停權2年，涉嫌提供資金給樁腳幫郭台銘連署，不但遍及新竹，甚至還跨轄到桃園，桃檢調接獲檢舉，范找上前觀音鄉長黃茂實，提供資金幫忙奔走連署，黃則交辦給觀音、新屋一代熟識的里長，幫忙張羅架設連署站等。

但一行人都稱是連署工資，並未發給里民，也未有不法，新屋地區許姓里長則疑似幫忙架設連署網頁，桃檢訊後依違反選罷法連署行賄罪，將黃男20萬元交保、許姓里長則10萬元交保候傳。

另外，桃園區簡姓里長涉嫌夥同樁腳，以送瓶裝米酒的方式吸引民眾幫忙郭台銘連署，桃園地檢署1日指揮桃園警分局帶回簡男和2樁腳，另通知7名證人到案，檢方複訊後將簡男依違反選罷法連署行賄罪5萬交保，另2樁腳4萬交保，7名證人則請回。