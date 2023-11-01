民眾黨總統參選人柯文哲於上月31日晚間和國民黨總統參選人侯友宜、黨主席朱立倫密會。對此，民眾黨副秘書長許甫今（1）日質疑是藍營放話給媒體，導致「密會」地點曝光，這不代表有誠意。同時他也坦言，「未來藍白合若是採用全民調，採取五分民調，輸了柯文哲願意搭配當副手」，至於柯郭合作的可能，許甫也坦言，「已無郭柯配的可能」，引發討論。

許甫今在網路節目《觀點芹爆戰》透露，他起初並不知道柯文哲要與藍營會面，是接到了媒體的電話後才知道的，後消息被曝光、地點被換到景美，他事前也不知情，但卻仍被媒體拍到。許甫直言，他相信消息不是己方放出，也質疑，藍營若是有誠心要會面，會面不公開、地點，都已經給他們決定了，那為什麼還要一直放話給媒體？「還是不是你們放的，是你們國民黨內不想要有合作空間？我百思不得其解」。

許甫再次強調，現在民眾黨講得很清楚，就是會往自己選總統的路線走，除非國民黨提了具體、可行的方式，「不然我們不會再接觸了」。同時對於未來藍白合若是採用全民調，採取五分民調，輸了柯文哲願意搭配當副手，但柯文哲有絕對的信心會贏。至於郭柯合作的可能，許甫強調，「已無郭柯配的可能」，但有可能會推薦不分區的立委人選。