以色列軍方今天表示，自從與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）持續交戰以來，以色列軍隊已對加薩走廊（Gaza Strip）1萬1000多個武裝目標發動攻擊。

法新社報導，根據軍方聲明：「自戰爭開始以來，以色列國防軍（IDF）已攻擊加薩走廊1萬1000多個屬於恐怖組織的目標。」

哈瑪斯10月7日突襲以色列，造成1400人死亡，其中大部分是平民，包括婦女、兒童和老人，以色列因此推動「消滅」哈瑪斯的任務，近日以色列地面部隊和哈瑪斯武裝分子在加薩走廊發生激戰。

自遇襲以來，以色列進行密集空中轟炸來反擊，哈瑪斯控制的加薩衛生部表示，目前已造成8500多名巴勒斯坦人死亡，其中2/3是婦女和兒童。

以色列人每天也面臨來自哈瑪斯和中東地區其他伊朗支持組織的空襲。

葉門叛軍「青年運動」（Houthi）表示，他們昨天向以色列「發射大量彈道飛彈…和大量武裝飛機」。

以色列軍方表示，「敵方飛機入侵」在埃拉特（Eilat）引發警報，一枚地對地飛彈「被成功攔截」。

在北部，以色列幾乎每天都與伊朗支持的黎巴嫩真主黨（Hezbollah）交火。