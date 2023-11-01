藍白總統候選人侯友宜、柯文哲及國民黨主席朱立倫昨晚密會，但總統候選人產生方式至今未有共識。對此，資深媒體人張禹宣1日就表示，「早說了就該冷處理，把大門關閉以戰逼和才是最好的方式」，引發討論。

柯文哲今天上午出席「淨零碳排 永續未來」氣候政策記者會，會後接受媒體聯訪，柯文哲說，周一他跟朱立倫有政黨協商，但總統選舉方式，因為當事人不在，沒辦法進行決定，所以說是不是三個人有機會坐下來，「我說好啊，但我說主張盡量公開透明」，後來朱立倫安排下昨天晚上見面，當然見面一定討論總統選舉方式。

柯文哲表示，侯友宜不接受全民調，他則是不接受開放式初選，因為不可行，特別時間沒剩下多少，也不是真正要選真正可以贏得勝選的民意，只是在比賽動員，他也跟侯講說，你那麼喜歡開放式初選，不然來辦線上線下整合系統，「我跟他講說，哎，其實我也知道，開放式初選現階段不是真的能代表民意，我也沒想亂上加亂。」

柯文哲表示，還有一點，雙方要合作，總要公平公開比賽規則，讓大家可以接受，因為雙方有支持者要交代，且合作如果變成密室協商，台灣人民不會接受。而國民黨主席朱立倫下午在中常會表示，過去用比賽的方式，無論是民主初選或全民調已經結束，現在進行的政黨協商，主要參考的依據方式大家可以提出來，最後希望能團結勝選。

張禹宣1日在臉書上強調，「早說了就該冷處理，把大門關閉以戰逼和才是最好的方式，談也是11/19，不談也是11/19」，張禹宣最後更說，「所謂的朱侯柯會，只是再把自己的臉伸出去，方便人賞一巴掌，完美演繹什麼叫『愈給你臉、愈不要臉』」。