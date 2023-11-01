全球最大的離岸風能開發商沃旭能源 (Orsted) 於本週三（1）宣布，由於供應鏈延誤和成本上升的挑戰，暫停了2個美國離岸風電項目的開發，並表示相關損失已大幅增加高達394億丹麥克朗（約新台幣1812億元）沃旭能源的股價隨即下跌了 22%，摔到6年低點。

據《路透社》1日報導，離岸風力發電產業正面臨通脹上升、央行利率上調和供應鏈延遲等因素的綜合風暴。這使美國總土拜登和幾個州預期使用離岸風能來替代石化燃料的能源生產計劃以及減少碳排放的計劃受到質疑。

沃旭能源全球執行長麥茲尼博（Mads Nipper）訴記者：「我要非常明確地表示，我們將從中吸取所有教訓，用於未來的項目開發和資本承諾時間表。」

他表示，招標中提供的電價對於他們來說過低，無法開展新計畫，也還得考慮到產業面臨成本上升的問題。

麥茲尼博表示：「這場完美風暴主要取決於一件事，那就是確保目前的離岸電力成本重新制定。」

麥茲尼博在6月份宣布，計劃到2030年投資4750億丹麥克朗（約2.17兆新台幣）並表示他們正在審查公司相關投資，並且樽節各項成本。目前股價自8月份的盈利警告以來已下跌52%，將其市值從2350億丹麥克朗（約新台幣1.07）兆降至1120億丹麥克朗（約新台幣5136億元）