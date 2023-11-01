由於東北季風減弱，明（2）日各地多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，早晚稍涼。氣象署表示，下周一（6日）起東北季風增強，北部及東北部天氣稍轉涼，直到下周三（8日）東北季風再度減弱。

氣象署分析未來降雨趨勢。（氣象署提供）

氣象署指出，明天各地為多雲到晴、穩定的天氣，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨；溫度方面早晚稍涼，各地低溫21至23度，白天普遍溫暖，宜花高溫約27、28度，其他地區29至31度，日夜溫差較大。此外，雲林以南地區清晨及夜晚易有局部霧或低雲影響能見度。

氣象署預測未來溫度變化。（氣象署提供）

氣象署說明，周五至下周日（3日至5日）天氣更趨穩定，風向為偏東到東南風，各地多雲到晴，僅東南部地區及恆春半島有零星短暫雨；溫度方面，白天溫暖偏熱，西半部高溫均可達30、31度，東半部也有28、29度，各地低溫約21至24度，日夜溫差較大。

下周一東北季風增強，東北部地區水氣增多有短暫雨，北部及東部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨，北部及東北部天氣稍轉涼；下周二（7日）北部山區及東半部地區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨，北部及東北部天氣稍涼；下周三東北季風減弱，各地多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨。