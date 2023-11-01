資深音樂人、導演劉家昌連日來在社群公開怒轟前妻、金馬影后甄珍及兒子章立衡（原名劉子千），甄珍則反控劉家昌「爛賭如命、顛倒黑白是非」，劉家昌今（1日）再度於微博以千字文開砲，更爆料甄珍曾替兒子章立衡召妓，章立衡再度發聲，甄珍隨後也在臉書發文反擊，而劉家昌再度親自發聲回應。

被問及劉家昌今早在微博發文的內容，提到甄珍曾替兒子召妓，甄珍不僅把兒子寵壞，大爆章立衡根本沒有接受完整的義務教育，且在未成年時竟半夜跑到酒吧，喝醉痛毆旁桌的浦東公共安全局長，導致對方頭破血流，章立衡只好連逃回香港。

對此，劉家昌表示，章立衡在北京讓他母親招妓一事，是有目擊證人，願意作證，更喊話章立衡，「能拿得出就學證明嗎？」也直言，「你們幾十年來從沒做過事，也沒賺過錢，能否說一件你們賺錢的記錄證明。你當著劉建國大律師和你的經理人Sunny的面，親口說錢都都是父親賺的，忘了嗎？」

至於劉家昌爆料章立衡數度出車禍，還在夜店酒醉打傷了浦東公安局長，劉家昌今日則回應，「大陸政府已著手追究了。」同時也對甄珍、章立衡說，「你們只想搶資產，不知道公司有債務。經法院判決，你們輸了。債務一定要付，何時付款？」

劉家昌最後直說，「大家都知道虎毒不食子，但是子毒非要食父呢，父親只能等死嗎？如果他是個笨人，我絕對原諒他。但是他絕頂聰明，所有發生的事情，他比誰都清楚。為了媽媽給錢方便 ，竟站在媽那邊昧著良心說假話。」

80歲的他還無奈表示，「淚已流光，再忍幾年，一切都過去了。但這對人面獸心貪得無厭的人 ，一直糾纏的不停告我。我不予理會。沒想到財迷昏頭告了幫我的朋友。我再裝死，還算個人嗎？所以我把僅剩殘餘的幾年，留給他們法院見。」

劉家昌聲明：

（1）請媒體問章立衡在北京讓他母親招妓？是否屬實？

目擊證人，願意作證 。

（2）在今天社會𥚃 竟有一個人沒上過學，是否屬實？

能拿得出就學證明嗎？

（3）你父親說，你們幾十年來從沒做過事，也沒賺過錢，能否說一件你們賺錢的記錄證明。

（4）你當著劉建國大律師和你的經理人Sunny的面，親口說錢都都是父親賺的，忘了嗎？

（5）出了多少次車禍，在夜店酒醉打傷了浦東公安局長是否屬實？大陸政府已著手追究了。

（6）做老板的沒人管帳單。是會計跟財務的事 ，一個拿著單據的財務，喪良心說他就是老板。總要拿點給公司做事和賺錢的證明吧！

（7）你父母幾時離婚的？

你媽說1986年就離婚了，

15年後你們一家人住在圓山仰望 ，（唸你）的工作人員都在你們家工作，都是證人，全台灣都看到的事，你還能說謊嗎？

（8）你父親一個人在荒郊野外蓋了個藝術村，十年來你們從沒去過公司，也沒幫他做過一天事，十年後拿著一張匯款單到法院告父親。

說全是你們的，對嗎？

忤逆不孝！

（9）你們只想搶資產，

不知道公司有債務。

經法院判決，你們輸了。

債務一定要付，何時付款？

（10）你們把幫你父親的朋友給提告了，開了一庭。你就撤告認輸。為什麼撤告？

還敢口口聲聲提法律嗎？

大家都知道虎毒不食子，

但是子毒非要食父呢，

父親只能等死嗎？

如果他是個笨人，

我絕對原諒他。

但是他絕頂聰明，

所有發生的事情，他比誰都清楚。為了媽媽給錢方便 ，竟站在媽那邊昧著良心說假話。

八十歲，淚已流光，

再忍幾年，一切都過去了。

但這對人面獸心貪得無厭的人 ，一直糾纏的不停告我。

我不予理會。

沒想到財迷昏頭告了幫我的朋友。我再裝死，還算個人嗎？

所以我把僅剩殘餘的幾年，留給他們法院見。

有這種人不知廉恥，無惡不作的家人，我沒臉再回答媒體。

請媒體朋友諒解。

劉家昌