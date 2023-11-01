國際刑警科副科長李昆達(右1)、馬來西亞移民總局遣返科Che Bongsu 科長(右2)。(刑事局提供)

刑事局國際科日前提供馬來西亞移民總局逃犯情資，移民總局循線緝獲毒品通緝犯林孟翰後，7月再依此破獲一個電信詐欺機房，逮捕台嫌19人、陸嫌30人。在馬來西亞移民總局協助戒護之下，1日將林嫌等10人遣返回台，稍早在警方戒護下已抵達桃園國際機場，警方未來將持續擴大偵辦。

今晚遣返回台的10人中，共有4名外逃通緝犯，除林嫌之外，還有趙姓、陳姓詐欺通緝犯，陳姓肇事逃逸通緝犯。

警方調查，林嫌在2016年間因涉嫌販賣第一級毒品遭起訴，高等法院於2019年9月判決有期徒刑16年定讞，同年10月即潛逃出境前往馬來西亞，因執行未到，2021年4月12日被發布通緝。

趙嫌2021年4月間因涉嫌幫助詐欺遭到起訴，趙嫌隨即於同年11月潛逃出境前往杜拜。陳嫌去年7月因涉嫌肇事逃逸、交通過失傷害移送台北地檢署，隨即在11月潛逃出境前往馬來西亞。另名陳嫌去年3月因涉嫌詐欺罪遭移送，今年5月20日潛逃出境前往馬來西亞。

刑事局表示，警方追捕外逃通緝犯從不懈怠，透過各駐外聯絡官定期與當地執法機關更新通緝名單。尤其通緝犯逃亡海外後，為求謀生，很容易就被招攬加入跨境電信詐騙集團，這次就是台馬警方合作先逮捕到林嫌，再破獲以假檢警方式，針對海外華人進行詐騙的電信詐騙機房。