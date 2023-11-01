名導侯孝賢御用美術指導黃文英首部編導長片《車頂上的玄天上帝》，故事以女主角林依晨的情感歷程為主軸，講述「我們心裡面都住著一個深愛過的人」，那個人的存在會左右你的所思所想，甚至進而影響一生。華麗集結林依晨、周渝民、阮經天、張孝全、唐美雲、林鉅、方宥心、段鈞豪、莊凱勛等硬底子演員陣容加盟，夢幻金獎製作團隊搭配重磅卡司，獲選金馬影展開幕片、夏威夷國際影展「台灣電影焦點」單元、香港亞洲電影節「影迷別注」單元，備受矚目。

導演黃文英以自己家族橫跨三代的信仰傳承為依歸，述說一段關於嘉義老家百年歷史及藉由思念已逝阿公、追尋生命價值的故事。片商邀參演眾星分享「影響你一生的人」。在片中一人分飾兩角、受封「最帥阿公」的周渝民，提到貴為軍官的爺爺，從小他住在眷村裡面，總是跟著爺爺的作息，在清晨5點多起床，到對面的學校廣場做健康操，再一起吃頓中式早餐，這段爺孫日常令周渝民回想起來記憶猶新，「小時候看著我爺爺做人處事的道理，他堅持每天早起做相同的事情，這份堅持根深蒂固影響著我，讓我成為一個懂得堅持到底的人。」

阮經天在《車頂上的玄天上帝》飾演從事土地開發的富商「聿先生」。（甲上娛樂提供）

阮經天小時候常跟著爺爺一起去他任職的中國醫藥學院，當時爺爺已屆齡退休，在他的印象中，爺爺經常坐在辦公室看報紙，「有一次我問他可不可以帶我去吃東西、買東西，他叫我等一下，我問他『為什麼？你又沒事』，他跟我說，今天學校給他這份工作，無論重不重要，他都要對得起他的工作，對得起他的薪水，幾點下班，他就會坐到那個時候。」趁機教育一番，爺爺是個一輩子克盡職守、絕不佔有不屬於自己東西的人，「他對自己家人保護非常強烈，很正直，甚至敢得罪別人，我想我的性格裡面有一部分源自他這點。他也是一個很會保存東西的人，手上的勞力士是他年輕時用第一份薪水買的，戴了一輩子，我也很珍惜保護自己的東西，包含家人也是。」

林依晨則毫不遲疑回答母親，「我們小時候不知道她的處境是多麼艱困，她仍然把所有的愛給了我和弟弟，讓我們不在愛或物質上感到匱乏，她也教導我們不要浪費，管教非常嚴厲。印象深刻的是，成績上，她從來不要求我們一定要多好，只要求我們比過去的自己好，只跟自己比，不跟別人做比較。這些都奠定了我在之後的人生中樂觀的態度，能夠很快轉念，把不好的牌用一種有創意的正向方式打出去。很感謝我的母親，讓我成為一個盡責、永遠不會停止往前走的人。」

《車頂上的玄天上帝》故事以女主角林依晨的情感歷程為主軸。（甲上娛樂提供）

片中飾演林依晨父母的林鉅和唐美雲，也受到父母的影響很深，林鉅說：「我爸爸是一個很有故事的人，他造就了我現在的個性。」唐美雲說：「父母讓我成為懂得時時感恩的人。」片中與周渝民飾演莫逆之交的段鈞豪談及母親，「母親在她任教的學校裡是少數不打罵學生的老師，我也是這樣來對待我的小孩。」莊凱勛則憶起恩師李柏君，「不會放過自己，他也不會放過藝術，李柏君老師讓我變成了現在大家看到的演員。」

《車頂上的玄天上帝》將於11月17日在台上映。