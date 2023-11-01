歌手張韶涵唱紅許多膾炙人口的歌曲，近年來將演藝事業重心移往大陸，近期舉辦「寓言」巡迴演唱會，10月28日鄭州演唱會結束後，一段廁所秩序混亂影片在陸網流傳，甚至有女粉絲等不及，直接衝進男廁，令人相當傻眼。

近日一段影片在微博瘋傳，張韶涵演唱會場外，一名男觀眾無奈表示，相當沒有秩序「很震驚，很崩潰」，原來是有女粉絲因為廁所排隊人數較多等太久，乾脆直接闖進男廁使用，當時男廁有兩個出口，因此部分男使用者沒有注意到有女性闖入，不過也有正在使用的男生，褲子脫一半，抬頭驚見一群女生闖入，毫無隱私可言。

這名男觀眾也呼籲「女性的隱私是需要被尊重的，男性的隱私也是需要被尊重的」。該影片流出後，立馬在微博掀起熱議，有網友不滿評論「男的借用女廁應該是會被報警」、「女的可以進男廁，男的就不能進女廁，世界就是這麼怪」、「都說男女平等，這能平等嗎」、「女的進男廁所，男的只能躲，男的進女廁所，女的就報警」。