歌手張韶涵唱紅許多膾炙人口的歌曲，近年來將演藝事業重心移往大陸，近期舉辦「寓言」巡迴演唱會，10月28日鄭州演唱會結束後，一段廁所秩序混亂影片在陸網流傳，甚至有女粉絲等不及，直接衝進男廁，令人相當傻眼。
近日一段影片在微博瘋傳，張韶涵演唱會場外，一名男觀眾無奈表示，相當沒有秩序「很震驚，很崩潰」，原來是有女粉絲因為廁所排隊人數較多等太久，乾脆直接闖進男廁使用，當時男廁有兩個出口，因此部分男使用者沒有注意到有女性闖入，不過也有正在使用的男生，褲子脫一半，抬頭驚見一群女生闖入，毫無隱私可言。
這名男觀眾也呼籲「女性的隱私是需要被尊重的，男性的隱私也是需要被尊重的」。該影片流出後，立馬在微博掀起熱議，有網友不滿評論「男的借用女廁應該是會被報警」、「女的可以進男廁，男的就不能進女廁，世界就是這麼怪」、「都說男女平等，這能平等嗎」、「女的進男廁所，男的只能躲，男的進女廁所，女的就報警」。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。