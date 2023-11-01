藍白總統候選人侯友宜、柯文哲及國民黨主席朱立倫昨晚密會，但總統候選人產生方式至今未有共識。柯文哲今（1日）晚間表示，整合看似觸礁，大家不用擔心，經過幾次會談，他與朱立倫都認同台灣必須進行第三波民主革命，在野領袖願意心平氣和地坐下來對於國家重要議題進行討論，本身就有意義，不論結果如何，「我們是競爭者、不是敵人，我仍然期望2024總統大選的結局，是導向一個更團結的國家、而非更分裂。」

柯文哲今晚在臉書發文，距離2024總統大選，只剩兩個半月。這一年來，他不停的吸收知識與準備，傾聽人民的聲音，全神貫注、不敢懈怠，這是他對自己的期許，不能夠辜負選民的付託。六個月前，他正式宣布參選那一天，在淡水河邊的大雨中，他提出「共融社會、國家治理」、「聯合政府、團結台灣」、「台灣自主，兩岸和平」的主張。希望藉由這場大選，改變台灣的政治文化，促進社會和諧、政黨和解、兩岸和平，我相信我說的話、也正在一步一步的實踐它。

柯文哲提到，本周一，他和朱立倫主席進行了政黨協商，雙方對於國會席次最大化、聯合政府、國會多數聯盟等有共識，並提出4點共同聲明。但對於在野如何共推總統人選，因為侯市長不在場，無法決定，昨晚在朱主席安排下，他們三人見了面。「侯市長不接受全民調，我則認為開放式初選不可行，因為時間不足，只是比賽動員，無法真實反映民意。」

柯文哲強調，對他來說，為了回應主流民意，達成2024政黨輪替的目標，兩黨可以在不傷害各自主體性的狀況下合作，對於國民黨提出的「在野整合」，從頭到尾他唯一的要求，就是一個公平、公正、公開的比賽規則。只要方法公平、符合程序正義，在選票上誰正誰副，他都會接受。比賽規則需要說服的，不只是柯文哲、侯友宜，還有各自的支持者。用全民調反映真實民意，找出勝選的組合，也才能避免黑箱、密室政治的疑慮。

對於外界擔心整合破局，柯文哲也說，這次整合即便看似觸礁，大家不用擔心，經過幾次會談，他與朱立倫主席都認同台灣必須進行第三波民主革命，我們會協力促進憲政改革、終結有權無責的政治體制，也承諾謹守財政紀律。今年大選，在野領袖願意心平氣和地坐下來對於國家重要議題進行討論，本身就有意義。不管結果如何，我們都是中華民國的國民、我們是競爭者、不是敵人，我仍然期望2024總統大選的結局，是導向一個更團結的國家、而非更分裂。

柯文哲最後也感慨，「這一路走來真的不容易，感謝所有支持我的人，謝謝你們陪我淋著雨、從38度高溫酷暑、走到微涼的秋天，接下來，我們也會一起挺過寒冷的冬天，走向勝利、迎接台灣之春。我們會一起為台灣找到最好的出路。」