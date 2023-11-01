台北市建國中學1名C姓女員工指控，遭擔任總務主任的陳姓數學老師長期騷擾，雖然該主任已被調離主管職，C女仍不滿時任徐姓校長無作為，向教育局提出申訴。北市教育局今表示，經調查，無法認定該校長怠於處理職場性騷案。

C女指控，去年3月，她向當時徐姓校長反應種種性騷，希望能調其他處室，並給予總務主任相對懲處，但徐當時回說校內暫無可調職務，還說總務主任一任就是4年，徐更說自己準備退休，會將此事告知繼任校長。

C女無奈表示，徐後來退休並轉任私立女中校長，今年3月陳又不經意對她的穿著品頭論足，當同事面嘲諷，C決定再向繼任校長莊智鈞，這才發現徐完全沒向莊提及此事，認為徐大事化小，只擔心自己退休、轉任私校前留下不光彩紀錄，直言對性騷擾案件如此處理，「現在真的能去女中當校長嗎？」

對此校方今晚間表示，接獲受害人職場性騷申訴後，已召開性別平等教育委員會，並認定陳姓主任性騷擾行為成立，並調離主管職，給予女職員心理輔導。至於受害者控訴徐姓校長處理不當，依規定必須由教育局調查、處理。

據了解，徐姓校長告訴教育局，去年接獲受害人反應後，已說明職期輪調規則，當時女職員沒有表明與另一位同事調職的意願，也沒有提出性騷擾申訴，與陳情人說法有落差。

教育局則表示，本案經調查小組進行訪談及瞭解，依據相關事證無法認定徐校長對職場性騷擾事件有怠於處理情形。