「凱菲屋」平日自助餐超值聯合餐每套3200元，相當於原價74折優惠。（台北君悅酒店提供）

「茶苑」周末限定「綠色星球」蔬食吃到飽單人餐券，旅展限定每張980元，是原價的7折，豐盛的蔬食美饌無限量供應。（台北君悅酒店提供）

「MJ Kitchen全日餐廳」自助餐券最低66折，最低免千元就能飽嘗多國特色料理。（台北國泰萬怡酒店提供）

台北凱撒推出展場限定優惠，「Checkers雙人自助晚餐券」每張999元，每人不用500元就能大啖美食。（凱撒飯店連鎖提供）

和逸飯店高雄館「Cozzi THE Roof」餐廳單人午晚餐通用餐券，5張1組2350元，優惠約85折。（國泰飯店觀光事業提供）

「貳陸日全食」採半自助Buffet搭配一客主廚精緻主餐，「日全食美食遨遊券」買5送1旅展限定價4840元，約原價83折。（承億集團提供）

2023ITF台北國際旅展即將登場，每年旅展，餐券是不少民眾鎖定必搶的熱門夯品，尤其是飯店吃到飽餐券更是搶手貨。今年台北國際旅展是近6年來規模最大，星級飯店紛紛推出超值餐券，以下殺66折、餐券每人免500元、買5送1等好康，搶攻民眾荷包。

【台北君悅凱菲屋74折必搶 蔬食吃到飽7折限定】

被稱為「台北BUFFET霸主」的台北君悅酒店，每年旅展的吃到飽餐券總是引起民眾大排長龍搶購，台北君悅旅展推出「凱菲屋」平日自助餐超值聯合餐券，消費者可任選使用於平日午間或晚間2客或下午茶4客，周五晚間、六日及例假日使用每位需加價200元。憑券可用優惠價150元加1成加購精選紅酒或白酒1杯。聯合餐券每套3200元，是原價74折。

此外，館內的「茶苑」周末限定「綠色星球」蔬食吃到飽單人餐券，旅展限定每張980元，相當於原價1408元的7折價。嚴選逾50種小農有機蔬食，搭配進口燕麥奶入饌，融合歐陸、印、台、日、韓、星馬等料理風味，以千元不到超值價，網羅歐陸式美味素食料理。推薦必吃綠色威靈頓「烤松露豆腐芝麻千層酥」、涵蓋10種原型蔬食選擇的「鮮切爐烤彩蔬台」及創意「高麗捲心菜」等美味蔬食。

【台北國泰萬怡66折特惠 免千元大啖多國好料】

擁有都會美景、空間寬敞的台北國泰萬怡酒店今年不缺席，主打「MJ Kitchen全日餐廳」自助餐券最低折扣66折，免千元就能品嘗星級特色料理，平日自助午餐單人券899元，平日自助晚餐單人券999元，假日自助午晚餐單人券1099元，團購另有買6送2的56折優惠。

【凱撒飯店連鎖展場限定 限量餐券每人免500元】

看準每年ITF旅展是饕客趁機撿便宜的好「食」機，今年凱撒飯店連鎖加碼推出展場限定的自助餐券搶市。台北凱撒「Checkers雙人自助晚餐券」每張999元，每人不用500元就能歡聚吃到飽；台北凱達「百宴」自助餐廳也祭出低於市場價的1188元雙人餐券，旅展期間每日限量50張、每人限購2張，送禮自用皆宜。

此外，集團每年旅展詢問度第一的「聯合餐飲券」每張含稅與服務費720元，相比「百宴」自助餐廳平日午晚餐1客要價1080元加1成，每張現省468元。「聯合餐飲券」適用全台飯店共7家餐廳，另有買10送1好康，團購折扣換算每人僅654元起，即可擇一享用台北凱撒「Checkers」自助餐廳、台北凱達「百宴」自助餐廳或新板希爾頓「悅市集」自助餐廳享用。

【和逸桃園館自助餐券買5送1 高雄館85折吸客】

全台唯一沉浸式海洋體驗的COZZI Blu和逸飯店桃園館，以海洋元素為主題，，連餐廳設計都與海洋元素有關，旅展推出自助餐廳「Cozzi Market逸‧市集 」單人平日午餐自助餐券990元、單人假日自助餐券1290元，通通優惠買5送1。

另外，主打高空美景的和逸飯店高雄館「Cozzi THE Roof」餐廳，針對喜歡半自助用餐方式的民眾推出沙拉吧和海陸主餐搭配的優惠券，其中「單人午晚餐沙拉吧券組」1組5張1950元，1張400元有找；「單人午晚餐通用券」1組5張2350元，1張不用花到500元，相較平常價格再打85折，多樣化的西式主餐和自助沙拉吧品項豐富，堪稱高CP值。

【2022全台最美飯店 美食遨遊券買5送1】

2022年甫開幕就榮獲易遊網「2022全台最美飯店」殊榮的高雄承億酒店，館內26樓的主題式自助餐廳「貳陸日全食」，以高空美景佐餐是餐廳一大特色，採半自助Buffet搭配一客主廚精緻主餐。「日全食美食遨遊券」買5送1旅展限定價4840元，相當於原價83折，等於每張807元。此外，「貳陸日全食」首次推出「日全食」下午茶餐券，買5送1旅展價4125元1套、買10送3特惠價8250元，折扣最低77折。