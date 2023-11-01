國民黨總統參選人侯友宜今日提出農業政策，包括提高公糧收購價格、水利會回歸農民，以及建置多元化農業缺工人力平台，農業部說明，再提高公糧收購價格，將提高種稻誘因，加劇生產過剩，造成穀賤傷農情形，也不利稻米產業發展。

農糧署說明，2021年起推動基期年農地稻作四選三措施，輔導農民在連續4個期作中，自由選擇1個期作轉作水稻以外作物或辦理休耕，不僅合理調減稻作面積平衡供需、提振產地穀價及提高農民收益，並可避免連作水稻衍生病蟲害加劇及土壤肥力不均情形，有助降低農民用肥及施藥成本，對農耕環境更為友善，也提供綠色環境給付，鼓勵稻田轉作種植具進口替代、外銷潛力或地方特色等轉(契)作作物，或辦理生產環境維護，有助提升國產雜糧自給率，或改善土壤理化性質，並可紓緩稻米生產過剩問題，穩定市場供需及稻米價格，今年濕穀價第2期作都維持在每百台斤1000元以上，為近年最高，實質提高產地穀價及農民收益。

針對老農津貼調增到每月1萬元」政見，農業部說明，預估明年起老農津貼金額預估將由7550元調整為8080元，調增530元，約54萬人受惠，預估增加支出約33.8億元，由中央全額負擔，農業部已納入2024年度預算支應，如果調增至1萬元，將再增加支出88.8億元，除老農津貼以外，業建立「三保一金」四大農民福利體系。

針對「建置多元化農業缺工人力平台」部分，農業部說明，農業人力平台運作機制早已於2017年起規劃建置並實際運行，透過地區性農會成立外展調度單位，盤點產業需求，招募人力彈性派工至農場協助農務，提供本國農業人力穩定供給及外國人力適當補充，目前已有超過100家農會加入，以多元方案協助改善農業季節性需工情形，無需另行建置。

而農田水利會回歸農民部分，農水署說，農田水利會改制納入公務體系後，農田水利署除了對原來灌區內農民持續提供灌溉用水並加速老舊設施改善之外，更對原來沒有享受灌溉服務的灌區外農民，新建農田水利設施提供灌溉用水，讓全國農民不分灌區內外，都能享有灌溉服務，擴大灌溉服務面積今年可達5.6萬公頃。