鼻塞是很普遍的狀況，幾乎每個人都曾遇過鼻塞，但若長時間持續塞著，就代表可能需要就醫尋求幫助了。耳鼻喉科醫師陳亮宇近日分享一個病例，患者持續鼻塞超過10年，經過檢查並花費20分鐘左右的時間，終於從患者鼻子中挖出一顆2公分大的鼻屎，讓患者能夠正常呼吸。

「世界上最遙遠的距離，是鼻屎就在鼻子裡，手指卻永遠挖不出你！」陳亮宇近日在臉書分享一起病例，患者是經過朋友介紹才決定向他尋求幫助，一進門就告知右邊鼻子已塞住10多年，感覺像是有很大顆的鼻屎，但不論怎麼樣就是摳不出來。

陳亮宇檢查後發現，雖然患者有鼻中膈彎曲的問題，但鼻涕後方一坨黑黑的硬塊，才是導致患者長年鼻塞的主因。（圖／陳亮宇醫師提供）

患者透露，過去曾給其他醫師看過，都說是因為鼻中膈彎曲及鼻竇炎的關係，需要開刀進行治療，但因為對於開刀感到畏懼，才會一直拖著，希望能夠找到其他方式改善。

陳亮宇仔細檢查後發現，雖然該名患者確實有鼻中膈彎曲的問題，但在黏稠的鼻涕後卻卡著一坨黑黑的硬塊，讓他頓時感覺有異，急忙向患者解釋並協助做心理建設，終於在麻醉後花了20分鐘左右的時間，成功把該塊鼻屎挖出。

陳亮宇說，儘管過程讓他滿頭大汗，但看到病患的問題被解決，露出發自內心的笑容時，「真的，當醫師最爽的就是這一刻！」他也解釋，雖然普遍的說法是鼻屎，但醫學上的病名其實是「鼻石」，是鼻腔內的分泌物與發炎物質混合而成，並提醒若只有單邊鼻塞的話不需太害怕，只要檢查通常都可以找到問題，儘早就醫才能儘早解決問題。