Bitnara（右）和Moiichan皆擁有火辣身材。（TSE提供）

暌違7年全亞洲最大「TSE台灣寫真博覽會」將於明年1月26日起一連3天在松菸文創園區強勢回歸，此次重金8位數打造4個男人的「夢幻天堂」，邀請台、日、韓、泰等人氣寫真女星，其中來自韓國的Bitnara今年25歲，超高顏值加上呼之欲出的雪乳，讓他在IG追蹤破百萬，常放送深溝福利，隨便一張性感照即獲得上萬人按讚。

首次來台參加「TSE台灣寫真博覽會」，Bitnara興奮表示：「期待來逛夜市品嚐美食，希望有幸可以在見面會上和大家見面。」Bitnara分享平常喜歡做瑜珈維持身材，巨大胸器的加上白皙皮膚與柔軟度，讓許多模特兒望塵莫及，據悉，Bitnara年輕拍照作品均屬於大尺度，十分敢穿又敢露，尤其出門在外總是不穿內衣，若隱若現的胸型完美呈現。

另一位特色寫真女星是來自於泰國的模特兒Moiichan，擁有Coser身材教科書的稱號。日前Moiichan因為扮成《邊緣行者》女主角露西，全裸現身而不露點而聲名大噪。Moiichan巧妙的遮住重點部位，讓動畫《電馭叛客：邊緣行者》經典人物重現，獲得網友驚艷，知名度也隨之水漲船高。

Moiichan說：「從13歲時第一次cosplay，感到非常快樂和美夢成真的感覺，很享受能將職業與興趣結合。」尤其喜歡年代較久遠的動漫《進擊的巨人》、《鋼之鍊金術師BROTHERHOOD》、《KILL la KILL》、吉卜力等，她也不忘透過主辦單位向粉絲喊話：「很開心受邀參加，這次來台一定會給大家難忘的體驗，期待與台灣粉絲見面。」

「TSE台灣寫真博覽會」集結日本人氣女優、各國性感寫真女星、台灣知名性感網紅等，設計主舞台結合表演、親密互動、大尺寫真攝影會、粉絲見面會與精彩的攤位活動門票將於12月1日中午12點開賣，票價700元，還有優惠票價買三送 一，一票玩翻松菸四大展場，詳情請上JKFace。