國民黨總統參選人侯友宜今（1）日下午出席「全國長照侯援會」成立大會，來自全國各地，超過四百名長照業者高喊「永續長照、有國家罩」，全力力挺侯友宜。侯友宜於現場除再度說明長照政策，包括開辦長照保險、提高重度失能者給付額度4000元，以及發放重度失能家庭照顧者津貼每月5000元，更允諾將重新檢討長照機構的評鑑制度，減輕業者的負擔，為長輩提供更好的服務。

侯友宜指出，台灣在2025年邁入超高齡化社會，這不但將造成下一代龐大的負擔，對國家而言也會是很大的挑戰。對此侯友宜承諾，將優先推動長照保險，建立永續長照及完善服務的財務基礎；也將調高重度失能者給付額度4000元，並提高重度失能者住宿型機構補助費用，由每年12萬元提高至24萬元，減輕重度失能家庭的負擔。

侯友宜也表示，除此之外，將擴大長期照顧與高齡養護特別扣除額，從12萬元上升至18萬元，年滿85歲亦可適用，並發放「重度失能家庭照顧者津貼」每月5000元，以減輕長照家庭的經濟負荷；而針對失能家庭全職照顧者，於照顧5年以上，則增加其國民年金給付金額每月5000元；至於許多業者所關心的長照機構評鑑制度，也會聽取產業界的經驗，重新檢討。

「把新北經驗推行到全國！」侯友宜強調，新北市這些年致力讓長輩能夠安居生活，除了里里有銀髮俱樂部、持續推動設立日照中心外，也透過都市更新，打造全齡友善的居住環境，而在三重更規劃了「銀新未來城」，整合結合長照、托老、醫療、居家照護、超級商場等服務，讓長輩可以在地安養、樂活，而未來更要將新北的成功經驗推行到全國。