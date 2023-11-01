以色列官方宣布，昨天(星期二)有11 名士兵在加薩戰鬥中喪生，這使得地面戰開始以來，部隊死亡人數達到13 人。以色列媒體詳細的列出死者名單，包括職級、年齡與居住地。

以色列時報( Times of Israel)報導，國防軍(IDF)表示，軍隊連續幾天繼續從地面和空中襲擊目標，殺死了數十名恐怖組織成員。戰鬥集中在加薩城郊區的賈巴利亞(Jabaliya)，根據情報，這裡是哈瑪斯根據地。

國防軍表示，主要傷亡是1輛納梅爾裝甲運兵車(NAMER IFV)被哈瑪斯發射的反坦克飛彈擊中，車上11人有7人陣亡，4名悻存但都受傷，其中1人重傷。

有1輛坦克(報導未說明坦克種類)軋過地面爆炸裝置而遭到摧毀，車內2人陣亡，另2名士而受傷。還有2名步兵是在地面槍戰中陣亡。因此光是星期二，在一天之內，確定陣亡人數是11人，6人受傷。死者的姓名、軍銜與居住地，以色列時報都有詳細列出，此處省略。

國防部長加蘭特(Yoav Gallant)在推特(現稱X)發文：「以色列國防軍士兵在加薩與哈瑪斯恐怖分子的戰鬥中喪生，這對我們任何人都是嚴重而痛苦的打擊，在此向陣亡者家屬表示哀悼。」

「令我們悲痛的是，我們雖然在加薩地帶深處的激烈戰鬥中取得了進展，但是也相應出現嚴重傷亡。」他誓言，以色列已準備好進行長期而複雜的行動，儘管有人員傷亡，以色列仍將繼續對哈瑪斯打到底。

以色列國防軍另一篇新聞稿表示，自10月7日戰爭開始以來，國防軍對哈瑪斯和其他恐怖組織約 11,000 個地點發動打擊。

隨著戰鬥愈演愈烈，加薩地帶的巴勒斯坦人在星期三陷入了通訊中斷，加薩的法新社記者證實了通訊中斷，並補充說他的手機仍然有訊號，因為他使用的是國際 SIM 卡。另一位法新社記者表示，只有擁有以色列或埃及電信的人，才能在邊境城鎮拉法使用手機。