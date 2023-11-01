無菜單「初魚鐵板燒」X 日料壽司「初魚鮨」聯手進駐天母新光三越。（初魚提供）

「初魚鮨」每日使用日本產地直送的漁貨肉品、蔬果。（吳奕萱攝）

「初魚鮨」用餐價位每人1800元再加10%。（初魚提供）

天母新光三越初魚鮨規劃1間包廂、座席14位。（初魚提供）

知名無菜單料理「初魚」餐飲集團旗下雙品牌「初魚鮨、初魚鐵板燒」進駐天母商圈，於今（1日）在新光三越台北天母店7樓正式開幕，初魚品牌看中天母的高食力客群，推出無菜單「初魚鐵板燒」，與新鮮日料壽司「初魚鮨」聯手進駐天母，也是品牌第22、23家店，擴大天母饕客的美食地圖。

初魚主打日本產地直送的漁貨肉品、蔬果，調味品也是日本空運來台，結合職人技法以傳統刀工引出食材美味，每月更換菜單，運用當季食材搭配料理，滿足老饕味蕾，同時能近距離欣賞師傅烹調料理秀，「初魚鮨」可吃到21道料理、「初魚鐵板燒」提供12道，皆獲為饕客最想回訪的排隊名店。

初魚鮨在天母新光三越規劃1間包廂、座席14位，初魚鐵板燒則規劃兩間包廂、座席各10位，用餐價位每人1800元再加10%，10月初開放官網訂位以來，目前11月份的訂位已9成以上接近滿席。

初魚品牌觀察，天母商圈的消費者較喜歡包場，目前訂位以團體包場居多，其他分店也採一個月前開放訂位，先匯款付訂金，每間分店一開訂很快就全滿，一位難求。而除了既有品牌外，初魚集團目前也規劃平價和牛鐵板燒「季樂」展店，目前首家已在台中新光三越開幕，每客288至480元，採美食街店中店形式，相當平價就能品嘗和牛料理，也讓消費者非常期待。