新北市汐止區長安橋往鄉友街方向，今天（1日）晚間9時許，發生汽車與行人的嚴重車禍，行人遭汽車撞飛倒地，當場失去生命跡象，附近路人發現立即施做CPR幫忙急救並報警，警方跟救護車到達，立即將人送往醫院搶救，經醫院搶救後仍傷重不治。

汽車車頭有明顯撞擊痕跡。（警方提供）

據了解，這起車禍是休旅車與行人發生碰撞，男性行人（40多歲）遭撞擊後倒地，當場失去生命跡象，附近民眾發現，立即報警並上前查看，發現遭撞的男子已無呼吸脈搏，立即施做CPR急救，救護車到達時，男子還是沒有呼吸心跳，急救後送往醫院搶救。

警方表示當時獲報到場，現場相當昏暗，優先協助傷者送往醫院，不幸的是傷者到院後，於晚間10時許宣告傷重不治，而轎車殷姓女駕駛（37歲）經過酒測並沒有喝酒，而死者因為身上沒有證件，還無法聯繫家屬前往醫院處理後續，目前已著手調閱附近監視器，以釐清整起車禍事故，全案將依過失致死罪將殷姓駕駛移送。