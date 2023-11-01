《歐洲晶片法》在今年9月生效，蔡英文總統今天接見歐洲議會友台小組第一副主席柯契夫訪問團，期待雙方加強合作，共同打造更有韌性的民主供應鏈，並協助臺灣和歐盟洽簽雙邊投資協定（BIA）。柯契夫表示，他們堅決反對任何武力威脅，並支持臺灣參與國際組織，也呼籲歐盟執委會與臺灣簽署BIA。

訪團成員包括歐洲議會議員施依凡、羅培斯等人今天由外交部長吳釗燮陪同，赴總統府拜會蔡英文。蔡英文致詞時感謝歐洲議會這幾年來，通過多項友臺決議案，深化臺歐盟之間的夥伴關係。訪團這次來訪，是歐洲議會連續三年籌組官方代表團訪問，展現出對臺灣強而有力的支持。

她提到，《歐洲晶片法》在今年9月已經生效，歐盟將強化半導體技術的研發，以及維持供應鏈安全。她相信，臺灣具備堅實的晶片製造能力和專業知識，將是歐盟可信賴的夥伴，也期待雙方加強合作，共同打造更有韌性的民主供應鏈。

她也希望訪團繼續支持深化臺歐盟關係，除了協助臺灣和歐盟洽簽雙邊投資協定（BIA），也持續關注臺海區域的和平及穩定，共創區域的繁榮發展。透過訪賓來訪，臺灣和歐盟將增進雙邊的互動了解，共同尋求更多合作的機會，「祝福大家有豐富的收穫」。

柯契夫表示，幾個月後臺灣即將舉行總統大選，非常高興能夠在此關鍵時刻來訪。訪團成員都是臺灣的堅實友人，他身為代表團團長，要藉此機會與大家分享臺歐盟關係中最重要的幾個面向。

首先，他說，臺灣是歐盟關鍵夥伴，擁有健全的民主制度與先進科技的經濟。在珍視民主價值與原則的世界，臺灣是閃亮的例子，且對民主治理、法治和人權的承諾，與歐盟所擁護的價值一致。他們堅決反對任何改變現狀的企圖，尤其是以使用武力的方式。

其次，柯契夫指出，臺灣在經濟和科技領域的成就非常亮眼，包括數位科技、再生能源和研發等方面。與臺灣在這些領域更緊密的合作，不僅對雙方有利，也有助於全球發展與創新。

他呼籲歐盟執委會應繼續加強與臺灣的經貿投資連結，如與臺灣簽署雙邊投資協定，相信能強化貿易、促進投資，並在各領域加強合作，不僅可以展現對臺灣的支持，也肯定臺灣對全球經濟的實質貢獻。

他們也強烈呼籲讓臺灣參與包括世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）、國際刑警組織（INTERPOL）以及聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）等國際組織。柯契夫認為，臺灣在這些領域的專業知識十分珍貴，且有助於增進全球繁榮。將臺灣排除在這些組織之外，違反國際社會主張的包容與合作原則。

他強調，加強與民主夥伴臺灣的政治、經濟和民間關係，符合歐盟最佳利益。他們堅決反對任何武力威脅，並支持臺灣參與國際組織。期待此行與公、私部門以及非政府組織代表的會面，並盼進一步了解如何加強與深化歐盟與臺灣之間的合作。