儘管贏球也確定無緣晉級，中華女足今天仍在伯斯的近兩萬名觀眾面前力抗今年世界盃殿軍澳洲，門神程思瑜屢屢救險，直到第62分鐘才被效力英超曼城的法勒（Mary Fowler）以遠射打破僵局，最終以0比3落敗。中華隊以1和2負、A組第4作收，在亞洲區第2輪結束本屆巴黎奧運資格賽。

中華隊本輪資格賽因首戰1比4不敵菲律賓，次役屢攻不下遭伊朗0比0逼和，而今天稍早菲律賓先以1比0勝伊朗，2勝、6分在手，僅有1分的中華隊已無緣搶分組前2，篤定無法晉級下輪。

但木蘭女將仍展現鬥志，在伯斯矩形球場面對上屆資格賽遭遇慘輸7球的勁敵澳洲，上半場死守力保大門不失，下半場也直到第62分鐘，才讓澳洲法勒左路拿球內切在禁區外起右腳遠射，一腳打進球門右上死角。

中華女足門神程思瑜（18號）對澳洲屢屢救險。（澳洲足協提供）

6分鐘後效力英超兵工廠的澳洲前鋒佛德（Caitlin Foord）殺入左側禁區下底橫傳，由於球速太快且位置尷尬，中華隊後衛卓莉萍想解圍又怕自擺烏龍，讓埋伏後方的珂兒（Sam Kerr）截球破門。

效力於英超切爾西的柯兒，才在女子金球獎票選榮膺榜眼，是當今足壇的頂級球星。第77分鐘，佛德在小禁區右側射門被中華隊後衛陳英惠飛鏟擋出後，佛德拿到反彈球傳向右柱，賽兒（Amy Sayer）再小角度回敲助攻雅路普（Tameka Yallop）打入高角度進球，鎖定最終比分。

澳洲以3戰全勝、進13球零失球的完美表現拿下A組冠軍，挺進亞洲區資格賽第3輪，菲律賓將與B、C組第2比較戰績，中華隊與伊朗都只拿到1分積分，但因對菲、澳都輸3球，淨勝球-6還不如沒進球但只丟3球的伊朗，以小組第4作收。