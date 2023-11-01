日本央行（日銀）10月31日公布利率決策立場偏鴿，並未釋出貨幣緊縮的明確信號，導致日圓兌美元匯率跌至接近33年低點，朝著152關卡邁進。這促使日本官員趕緊出面放話，強調已做好干預的準備工作。

在官員口頭干預後，日圓兌美元1日盤中回升0.3％，報151.2日圓兌一美元，但依然徘徊於前日觸及的一年低點151.74附近。若日圓跌至152關卡，將是1990年以來最低。

主管外匯的日本財務省副大臣神田真人（Masato Kanda）1日表示，日本當局隨時準備好採取行動應對日圓震盪，這當然也包括干預手段在內。

神田真人指出：「我們對於日圓單方面、劇烈的走勢感到擔憂。投機交易似乎是日圓近期震盪的最大因素。日圓近日波動更勝以往，當局將在不排除任何選項下做出適當回應。我們處於待命狀態。」

日本內閣官房長官松野博一（Hirokazu Matsuno）附和表示，日本當局對於日圓過度波動已做好準備，「不排除任何選項」。