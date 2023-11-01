平價又實惠的日本商務旅館，原是不少日本上班族出差時利用的旅館，如今也備受日本國內外遊客的喜愛。專門調查各種排名的網站ねとらぼ調査隊與日本調查網站《Voicenote》合作，以日本30多歲到40多歲的男女為對象，想要了解到底他們最推薦的商務旅館是哪家。最新出爐的調查結果顯示，有不少日本人氣商務旅館早已是台灣遊客的口袋名單！

10月31日公布的這份調查結果顯示，日本中生代大讚「選這家準沒錯！」的人氣商務旅館排行榜中，勇奪第1名的就是「東橫INN」，得票率達23.4%。東橫INN以遍布日本的基地飯店為品牌概念，在各地打造設施與服務品質相同標準化的分館。客房與大廳都可使用免費Wi-Fi，房間內設施齊全，配有冰箱、書桌、保險箱、電熱水壺等。由於東橫INN都設在車站前或機場附近等交通方便的地點，部分分館甚至還提供免費接送服務，因此到不少台灣遊客的喜愛。

日本規模最大的連鎖旅館「APA HOTEL」以15.3%的得票率拿下第2名。APA HOTEL以「高品質」、「高機能」、「重環保」3大理念打造新都市風格的飯店。這裡有一項獨特服務就是採用智慧手機應用程式，客人只需透過掃描QR Code，就可進行「1秒報到」的快速入住程序，要離開時，只需把房卡放入專用箱內就可「1秒退房」。

其他第3至第15名的商務旅館與得票率分列如下：

第3名：Dormy Inn（得票率11.3%）

第4名：Richmond Hotel（得票率8.9%）

第5名：ROUTE INN HOTELS（得票率7.3%）

第6名：Super Hotel／三井花園飯店（得票率6.5%）

第8名：Daiwa Roynet Hotel（得票率4.8%）

第9名：HOTEL METS／TOKYU REI HOTEL（得票率3.2%）

第11名：Comfort HOTEL／HOTEL MYSTAYS（得票率2.4%）

第13名：CANDEO HOTELS／相鐵FRESA INN（得票率1.6%）

第15名：Smile Hotel／HOTEL LiVEMAX （得票率0.8%）