民眾黨總統參選柯文哲日前批評農民保險是大撒幣政策，卻被發現誤將「農業保險」與「農民健康保險」搞混。前北農總經理、民進黨立委參選人吳音寧透露，柯文哲2015年到彰化參觀文創據點時，拿起一包米敲他自己的頭說「米怎麼是硬的？」批評柯從來沒有心想理解農村，更沒有把農民放在眼裡。不過網友也直接開酸吳音寧：「敢接北農總仔也沒把農民放在眼裡」、「高薪實習生你才是欺騙農民吧」。

吳音寧1日在臉書發文，2015年柯文哲當選台北市長後到彰化縣的溪州農鄉，參觀當時有百年歷史、改成文創據點的成功旅社。旅社店面裡，擺放農產品販售。當時的柯文哲，拿起一包米，敲他自己的頭，自顧自的說，「米怎麼是硬的？」

吳音寧說，在場的農民都不知道如何回應。負責陪同導覽的年輕工作人員，只好微笑，非常有耐心的對他解釋，「因為這包米是真空包裝，所以才會是硬的。」但他顯然不想聽，也不在乎，又自顧自，看向其他東西。

吳音寧說，之後農民們陪柯文哲到她父親吳晟的純園，吳晟和時任溪州鄉長黃盛祿，為他介紹農民特地準備的鹹粥，是用生態種植的尚水米煮成，另有茄子、空心菜、菜脯、小黃瓜、南瓜、長豆等配菜，也都是在場農民種植的，不過他仍然只是自顧自的吃，壓根沒有聽進去。

吳音寧也透露，當時柯文哲想請吳晟擔任台北市政府的顧問，她父親直覺性的拒絕了。又過了幾年，2017年，她遞了履歷，經過柯的面試、經過台北市政府投票決定人選的動作後，被正式任命為北農總經理，柯卻對外推託表示她是農委會塞來的人⋯⋯。再之後的故事，大家都知道了。

吳音寧嘲諷說，柯文哲連農業保險與農民保險，都搞不清楚，就批評農保的失言，也不過是柯一貫的反應罷了，「在我看來，他從來沒有心，想理解農村，更沒有把農民放在眼裡。」

該篇臉書6個小時就獲得1.8萬人按讚，但被轉貼到PTT上後，卻引發網友嘲諷：「只能說柯真是大魔王，抓不到痛點能打」、「年薪百萬什麼都答不出來的有資格黑人？」「510除了知道他爸是誰以外還懂什麼？」「靠權力鬥爭 硬挪出卡位缺高薪實習生」、「靠爸草包一直刷存在感，是多想被複習？」「下台這麼久，選舉時還是只能提柯文哲」、「好了啦，百萬實習生」、「草包敢接北農總仔也沒把農民放在眼裡」、「連財務報表都不會看的經理」、「文章都寫不好，老爸沒跟你說不要整篇文章一直用重複的形容詞嗎，整篇都在主觀腦補」、「你也沒把議會擺在眼中啊」。