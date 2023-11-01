世界已有好些國家陸續試辦「週休3日」，學界、官方、業界都在評估優點與潛在缺失。日本有大型企業率先實施，台灣今年也有民眾在公共政策參與平台提案連署並達到附議門檻，最後由行政院駁回。西班牙全國第3大城瓦倫西亞有36萬人試行1個月，結果大受好評，受試者認為週休3日對於身心至少有2大好處，不僅壓力減輕，社交生活也更活躍，至少睡眠時間變多了。

歐洲新聞台（Euronews）週二（10月31日）報導，西班牙是早期投入週休3日試辦的國家之一，去年12月推出試辦專案，持續有公司行號參與全國大規模試辦計畫。不過，目前已有另一項短期的小規模試辦結果出爐，居住於西班牙東部的瓦倫西亞（Valencia）36萬勞工試行期間1個月反應大好，愈來愈多人體認到週休3日的好處。

瓦倫西亞市今年4月至5月試辦週休3日，這段期間有3天國定假日，因此只需要再減少1個工作天，就能完成4個星期的試辦計畫。測試結束後，受試者表示壓力少了35%，64%受試者表示睡眠時間增加了。

72%的人表示有更多時間與朋友相處，37%則說運動時間變多，46%的閱讀時間增加。

英國也已展開週休3日試行計畫，劍橋大學投入研究。

除了勞工身心減壓、休閒社交時間增加，週休3日對於環境也有益處。實驗期間瓦倫西亞全市交通量減少9.5%，空氣中二氧化氮濃度減少58%。市府報告稱，受試者多了一個可以出門吃喝活動的休息日，餐飲旅宿業、休閒產業也獲益。報告強調週休3日試辦得出的缺點是菸草、酒類的消費量略見增長。

比利時是歐洲第一個針對週休3日立法的國家，去年11月21日生效，勞工可自由選擇要週休2日或3日，每週工時不變。德國、葡萄牙、冰島、瑞典均已開始試驗或試行，日本、紐西蘭則由企業界打先鋒，上述國家均獲取不錯的成效，前景看好。迄今最大規模的試驗在英國執行，33家公司近1000名員工，參與的公司行號沒有一家想回到週休2日模式，週休3日的整體產能穩定，員工滿意度也大幅提升。

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