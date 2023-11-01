曾獲得5座金鐘獎的導演陳慧翎，罹患子宮頸癌多年，今（1）日驚傳病逝，享年48歲。醫師提醒，很多患者都是在有症狀之後才就醫，但其實當有症狀出現就代表病情已逐漸嚴重，提醒女性定期接受抹片檢查，以便及早治療。

大千醫院生殖中心主任暨婦產科醫師劉榮啟過去曾表示，一般婦女在接受子宮頸抹片檢查時，若出現抹片異常，即是子宮頸細胞化生不良，也就是癌症前期，分成第1、2、3級。第1和第2級約有10％-18％會進展到第3級，也就是相當於原位癌，此時則有10％-40％的癌症發生率，因此必須要接受手術治療。

劉榮啟建議，當子宮頸抹片檢查發現異常時，應該進一步做HPV人類乳突病毒檢查，如果持續的抹片檢查皆有異常，則要考慮手術治療，才能及早防範子宮頸癌的發生。

台灣家庭醫學醫學會副理事長李龍騰也曾指出，雖然大多數的HPV感染會自行清除，但若長期且反覆感染，仍可能導致子宮頸癌、口咽癌、頭頸癌、肛門癌、外陰癌、陰道癌和菜花等。

李龍騰提到，除了子宮頸癌外，感染HPV所引發的口咽癌的個案數也在竄升中，2020年台灣男性口腔、口咽、下咽癌發生率比女性高出近10倍，年輕族群更是HPV口咽癌的好發族群，提醒民眾落實安全性行為、女性定期接受抹片檢查、男女都依醫囑接種HPV疫苗，來降低感染風險。