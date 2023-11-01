民進黨立委趙天麟日前被踢爆有婚外情，相關親密照也不斷流出，甚至發現該小三張晴為大陸籍女子，引發是否有國安洩密的疑慮。《美麗島電子報》董事長吳子嘉對此還曾質疑，趙天麟和大陸女子一起遊東京，是誰買單？這才是關鍵。國民黨台北市議員、侯友宜競選辦公室發言人柳采葳指出，地方盛傳趙天麟甚至大膽把小三帶到公開場合，還先裝作不認識，質疑他這樣做是否有什麼目的？是誰授意他帶小三到活動現場？

「趙天麟，我要講一件事情！」柳采葳1日在《新聞大白話》指出，趙天麟到現在，始終還沒有把他跟大陸籍女子的事情交代清楚。現在地方更盛傳，「他以前多大膽你知道嗎？」他不只是公開場合，他會把這個女子帶到現場，而且他帶到現場之後，他會先裝作不認識。

柳采葳質疑，「那帶到現場做什麼呢？是不是趙天麟你要出來說清楚？」把這個女子帶到現場，他有沒有什麼目的？「是她叫你帶她去現場的？還是誰叫你把這個女子帶去現場的？說清楚！」