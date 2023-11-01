德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）本週三（1）出訪非洲坦尚尼亞松蓋阿地區（Songea）時，對其國家殖民軍在坦尚尼亞所犯下的暴虐行為致歉，這是20世紀初，德國殖民軍對馬吉馬吉族人（Maji-Maji）大屠殺事件的發生的地區，造成約30萬人死亡。他強調：「我對德國殖民軍的所作所為感到羞愧」

"As Federal President of Germany, I would like to ask for forgiveness for what Germans did to your ancestors." Federal President Frank-Walter Steinmeier met descendants of war hero Songea #Mbano in Tanzania 🇹🇿. https://t.co/ZGBiFOkeRM — Germany in the United Nations (@GermanyUN) November 1, 2023

據《歐洲新聞》（Euro News）1日報導，根據德國總統辦公室官方聲明稿，史坦麥爾表示：「我向德國殖民統治的受害者鞠躬致敬。作為德國聯邦總統，我要為德國人對你們的祖先所做的事情道歉。」

The President of the Federal Republic of Germany @F_W_Steinngeier has departed from Dar es Salaam to Songea,Ruvuma. Where he is expected to visit Majimaji Museum and Majimaji Primary School pic.twitter.com/256UhTEDJ2 — MFA Tanzania (@mfa_tanzania) November 1, 2023

根據歷史學家的估計，1905年至1907年間，德國殖民軍在馬吉馬吉人爆發叛亂後，屠殺了約20萬至30萬名馬吉馬吉族人。

史坦麥爾提到了當時反抗運動的領袖宋蓋阿・姆巴諾酋長（Songea Mbano）的命運，酋長以及他的66名戰士被德國人吊死或者斬首。

German president in Songea offers apology for colonial crimes. It is a first step. We, as a Berlin based arts company have been working on the German colonial history in East Africa since 2016. A thread. 1/ https://t.co/x4bVLR1oY5 — Flinn Works (@Flinnworks) November 1, 2023

根據演講稿的內容，他對宋蓋阿・姆巴諾的後裔表示：「德國人中，一些了解德國殖民歷史的人，也應該對德國殖民軍所施行的暴虐程度感到震驚，也必須對你們告訴我的內容感到震驚。」

「這讓我感到羞愧。我為德國殖民軍對你們的祖先和他的戰友所做的事情感到羞愧。」

史坦麥爾這一趟訪問與英國國王查爾斯三世在肯亞的訪問同時進行，查爾斯三世國王譴責了自己國家在東非的殖民虐待暴虐行為，但並未正式道歉，因為這需要經過選舉產生的政府批准。

德國的殖民帝國雖然從未達到法國、英國或葡萄牙的完全規模，但仍包括蒲隆地、盧安達、坦尚尼亞、納米比亞和喀麥隆等幾個非洲國家，直到第一次世界大戰之後。

很長一段時間，這些歷史責任被第二次世界大戰和大屠殺所掩蓋。但在過去的20年中，德國仍開始處理其殖民黑暗歷史，或進行賠償。

德國已經歸還了納米比亞的赫雷羅族（Herero）和納馬族（Nama）成員的遺骸，這些地區1884年至1915年間被德國殖民，後於2021年5月德國聯邦政府承認犯下了「種族滅絕」（Genocide）罪行。

「這是我來松蓋阿的另一個原因：將這些故事帶回德國，讓我國更多的人聽到它們。這裡發生的事情是我們共同的歷史一部分 - 你們的祖先的歷史和我們德國祖先的歷史。我們德國人也需要面對這段歷史，以便我們能夠共同建設更美好的未來。」