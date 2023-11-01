今年為第4屆公益彩券發行的最後一年，為感謝彩迷10年來支持相挺，台灣彩券公司1日宣布推出感恩加碼活動，大樂透自11月14日起加開史上首次「100組200萬元」加碼獎項；「威力彩」11月13日當期頭獎加碼新臺幣2億元；「BINGO BINGO賓果賓果」12月2日起連續16天獎金加碼，三款遊戲加碼總金額高達7億元，創台灣彩券感恩加碼金額的最高紀錄。

台彩也同步推出2款壓軸新款刮刮樂，適合與大家同樂，「歡樂大集合」每張售價500元，集結麻將、連線等4種人氣遊戲，頭獎500萬元共有3個；「金多謝」每張售價200元，對中「幸運號碼」即得對應獎金外，刮中「愛心」符號即得獎金1000元，頭獎200萬元共有3個，2款新品總獎項超過211萬個，總獎金逾14.7億元。

台彩自2014年起受中信銀委託發行第4屆公益彩券，至今屆滿10年，統計今年銷售業績，截至10月30日止，今年公益彩券銷售已達1285億元，預估全年銷售總金額將突破1412億元，創下公益彩券發行以來單一年度最高銷售紀錄；台灣彩券總經理謝志宏分析，今年促銷、加碼期間策略運用得宜，加上春節連續假期長，廣受彩迷青睞。

第5屆公益彩券明年上路，謝志宏更透露，熱門的電腦彩券遊戲一定會保留，不過，玩法上會微幅調整，舉例來說，三星彩、四星彩及39樂合彩將取消「封牌」，改設總獎金上限，少數較冷門玩法可能下架；不過，最後仍要由財政部核定才算數。

公益彩券發行目的之一是協助弱勢就業，公益彩券截至今年9月共有4萬2千個經銷商，意即有4萬2千個家庭因而獲得生活保障；台灣彩券近10年來與消費者共同累計創造超過2859億元的公益盈餘。

為感謝消費者一路支持，讓彩券公益盈餘持續增加，協助推動各種社會福利，台灣彩券與發行機構中信銀行特別向主管機關爭取在第4屆發行屆滿前，舉辦感恩加碼活動，讓民眾能夠持續買彩券、做好事、還有機會中大獎。

謝志宏表示，這次感恩加碼金額總計7億元，優於上屆加碼6億元；以最受彩迷喜愛的大樂透為例，只要彩券號碼完全對中任一組加開的6個促銷獎號，即可獲得200萬元獎金；若同一組有兩注（含）以上中獎，200萬元獎金依中獎注數均分，一定會將百組200萬元獎金全部送出；「威力彩」則不論累計的頭獎金額多寡，都將於11月13日當期加碼2億元。

「BINGO BINGO賓果賓果」自12月2日至12月17日連續加碼16天「基本玩法」1~6星9個獎項獎金加碼，獎金最高變2倍；「猜大小」獎金倍數由6倍提高為7倍；「猜單雙」玩法猜中「單」或「雙」，獎金倍數也由6倍提高為7倍。