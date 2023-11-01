工人從車斗跳下突然軟腳，人跌落10米深電梯井。（翻攝爆料公社）

桃園工人車斗跳下突軟腳 墜落10米電梯井送醫

桃園市經國路的建物工地，上個月（29日）上午8時許，發生工安意外，一名工人從後車斗下車時，突然腿軟重心不穩，不慎墜落10米的電梯井，旁邊工人見狀嚇壞趕緊報警。消防人員獲報後到場發現工人意識不清，左腳疑似骨折，立即將人吊起並送醫治療，工人意外跌落的影片，被網友PO在臉書社團《爆料公社》，網友看完直呼嚇死了。

莊姓工人（43歲）上個月29日，上午到經國路的工地，下車後因重心不穩跌倒，結果不慎墜落旁邊的電梯井，桃園市消防局救災救護指揮中心於上午8點25分獲報，立即派遣5車12人前往現場，發現現場墜落高度約有10米。

工人由消防隊救出後送醫。（翻攝畫面）

工人由消防隊救出後送醫。（翻攝畫面）

消防人員從樓梯下到電梯井底部，查看工人傷勢，發現男子意識不清，生命徵象穩定，左腳骨折，立即給予頸圈及骨折固定，並打包上長背板，最後由器材車使用吊臂協助患者脫困，所幸送醫經救治無大礙。

消防隊提醒，若有遇到患者自高處墜落且意識不清時，因無法確認患者是否有頸椎受傷的問題，請民眾切勿任意移動患者，應立即通報119，由專業救護人員至現場評估，避免因為任意移動造成患者二次傷害。