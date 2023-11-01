俄亥俄州州議會的兩黨議員提出一項綠色能源(Green energy)修法，準備將核能(Nuclear power)納入其中。議員表示，法案通過以後，現有的核電廠將可直接適用新法條。

提案人是民主黨的州議員布倫南 (Sean Brennan)，他說：「我支持風能和太陽能，但是如果俄亥俄州要完全擺脫化石燃料，那麼核電就必須要成為電力系統當中的主力角色。」

去年，俄州議會在州法律中添加了一項條款，將天然氣劃入「綠色能源」一詞當中，條文是這樣解釋的：「任何減少空氣污染物排放，或者相對於某些化石燃料，更低的汙染，可以放寬其標準。」

布倫南當時不在眾議院，他後來表示，他完全反對上述修法，「因為天然氣是一種化石燃料，並不是不綠色的」。 另一方面，核能可以產生大量電力，而不會像煤炭或天然氣那樣，排放數十萬噸二氧化碳。

布倫南表示，該法案不提供任何補貼或信貸，主要是象徵性的。州眾議員迪克•斯坦（Dick Stein）是諾沃克共和黨人，也是提出其他支持核法案的共同提案人，但他沒有回應記者的電話。

根據美國能源資訊管理局的數據，2022 年俄亥俄州一半以上的發電來自天然氣。另外12%來自俄亥俄州的兩座核電廠，分別位於托利多(Toledo)和克里夫蘭(Cleveland)附近。狹義的再生能源，在該州只佔4%。

該法案還未完成，它需要有立法委員會，該委員會將在未來投票之前進行聽證會。