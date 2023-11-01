2024總統大選，藍白合議題協商仍談不攏。根據《鏡新聞》1日公布的第四波民調，如果是三腳督，民進黨賴清德30.8%、民眾黨柯文哲26.1%、國民黨侯友宜20.7%。名醫沈政男表示，該民調，柯文哲的民調和賴清德只差4個百分點，他靠自己力量，也有機會擊敗賴清德；因此，他認為侯友宜目前最佳策略，就是接受柯文哲提出的全民調，來決定誰正誰副，也只有「全民調」可以達成共識。

沈政男1日在臉書貼文表示，如果藍白合不了，賴清德的勝選機會當然很高。即使藍白不合，柯文哲靠自己力量，已有機會擊敗賴清德，因為民調只差4趴多。反觀侯友宜，如果沒有藍白合，絕對沒有機會當上總統，當然也沒有機會當上副總統，就只能回去當新北市長。

沈政男接著指出，侯友宜目前的最佳策略就是接受柯文哲提出的全民調。再繼續拖下去並沒有幫助，說什麼「藍白合已經結束比賽，進入協商」，弄了半天，其實還是那3個字「全民調」。

沈政男認為，「全民調」怎麼做，要趕快商量出來。全民調雖然不一定理想，但沒有其他更理想的推舉方式了，而到底誰正誰副，也只有「全民調」可以達成共識。