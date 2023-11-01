2024總統大選，民眾黨總統參選人柯文哲與國民黨侯友宜選情陷麻花卷。前立委蔡正元透露，柯文哲1年多以前有來找他問過選總統的可能性，當時他用「魏、蜀、吳」，分別形容民進黨、柯文哲和國民黨，指出若「劉備」柯文哲不與「吳國」國民黨聯軍，赤壁之戰就會被「曹操」民進黨打趴。當時柯雖不同意，但也將意見帶回去思考。

蔡正元1日在「館長」陳之漢的直播節目「誰來Talk館」接受專訪時透露，大概1年多以前，柯文哲第一次來見他的時候，講一講突然說「你看我選總統怎麼樣」，當時蔡正元直接回說「選不上」，但柯認為自己有機會當選。

蔡正元回憶，柯文哲當時畫了「一條線」解釋說，右邊是國民黨、左邊是民進黨，中間選民最多，而柯站在中間票會最多，有機會當選總統。蔡正元也認同柯的說法，現在中間選民一直在增加，兩邊藍、綠選民都在縮小，中間選民的特色是「對事不對人、看人不看黨」。

但蔡正元指出柯文哲畫的圖不對，應該要畫「三角形」並寫上「魏、蜀、吳」：上面是魏國曹操，有兵、有將、有錢，就是民進黨；右邊是吳國，君王很昏庸但是幹部很強大，就是國民黨。當時柯文哲聽到也哈哈大笑。蔡補充，吳國的孫權在三國志中，是屬於昏庸、無能那一型，但周瑜等幹部很強，這跟國民黨很像，諸侯很強、就是上面那個不強。

蔡正元跟柯文哲說，「你是劉備」，沒有基地、拎著包袱到處跑，是蜀國。而中間選民就在這「三角形」的中間，賴、柯、侯都有中間選民支持，關鍵就是誰能爭取更多中間選民，各憑本事。

蔡正元也提醒柯文哲，不要以為自己占大多數，「如果不跟吳國聯軍，赤壁之戰一定會被曹操打趴在地上」，所以一定要藍白合，當時柯文哲還不太同意，但也把這張三角形的圖收進口袋帶回去思考。

蔡正元也提到，他並不喜歡柯文哲，因為他有點臭屁、柯也有點臭屁，他自認學問好、柯自認智商高，所以兩個臭屁的人就很難相處，兩人見面的時候，經常會爭論一些話題、老是意見不太合。蔡強調，他跟柯沒有私交，他像是開小診所的，純粹是柯文哲來找他請教。