許多人停車時，為了保護愛車，可能會選擇停車場做為停放地點。一位男子分享停車場一幕，只見兩台機車不依規劃停在格子白線中，而是採用橫放，一次佔據2、3格停車格，仔細一看機車上的公告才能得知，原來3格停車格都是男子承租，其中一台機車因為車身過長才會如此擺放，而男子也透露自己之所以會把機車公告貼好貼滿，是因為台灣正義魔人太多，貼文曝光後引發熱議。

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文表示，「台灣的正義魔人太多，只好自己先貼好貼滿…」；仔細一看照片可以發現，原PO為了心愛的機車租了3格停車格，一台是被三寶追撞、待料中的Skywave 250，因為車身過長才佔了3格，另一台則是故障中的經典神車豪邁125，另外原PO也透露，自己已先向停管處報備過情況。

對此，許多網友紛紛回應，「直接說明，避免誤會，我覺得你這麼做很讚～」、「放心，還是有不識字的」、「真的是難為車主了～」、「明智之舉」、「辛苦了」、「很棒的做法，建議牆上可以貼一張大字報，不必掛機車把手」。

另外也有不少人針對魔人展開討論，「確實愛管閒事的正義魔人超多！見不得別人好」、「很多檢舉魔人都是自身被檢舉過！然後變成報復性檢舉別人！」、「怎麼不說違規魔人太多，逼得別人去檢舉」。