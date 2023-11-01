知名導演陳慧翎今（1）日驚傳子宮頸癌病逝，享年48歲。許多合作過的藝人紛紛發發文悼念。曾獲得5座金鐘獎的她，指導過多部經典影視作品，包括《下一站，幸福》、《愛情自有天意》、《媽，別鬧了！》、《你的孩子不是你的孩子》系列單元等。逝世消息令大批網友不捨淚喊「都是我的青春」。

陳慧翎生前多部作品都創下佳績，曾五度獲得金鐘獎。其中最受觀眾喜愛的，是2009年由吳建豪、安以軒、許瑋甯、吳慷仁等人主演的電視劇《下一站，幸福》，不僅捧紅多位劇中主角，更因此帶動許多地方景點觀光。該劇講述法律系的留級生「任光晞（吳建豪飾）」與大企業負責人千金「梁慕橙（安以軒飾）」從學生時期跨越6年情感，最終發現「愛情從來沒有離開過」的揪心愛情故事。

陳慧翎導演病逝，PTT網友不捨淚喊「都是我的青春」。（圖／翻攝自PTT）

陳慧翎病逝消息傳出後，許多PTT網友淚憶幾部經典劇作，表示「哇幾乎都有看過R.I.P」、「很意外、遺憾！她的這些作品，都是我的青春」、「R.I.P.台灣的戲劇界痛失英才QQ 」、「導演很優秀，沒想到這樣因病離開」、「因為下一站第一個喜歡的導演」、 「很喜歡雨不停國跟貓孩…導演一路好走」、「下一站幸福認識她，很有才華的導演，導戲也很細膩」、 「下一站幸福是我國中時最愛的戲劇作品，後面的你的孩子系列」。

友人透露陳慧翎走得平順、沒有痛苦，臨走前她最愛和最愛她的人都陪在身旁，將不會設置靈堂也不辦告別式，她熱愛自由，會以樹葬的方式回歸大地。