1日檢警找到湯姓退警，發現湯男與另一名已被羈押的安男共犯早已串證，晚間嘉義地方法院已裁定收押。（本報資料照）

嘉義縣湯姓男子曾是警察，退休後與多名親友在阿里山鄉承租林地，卻趁機盜伐牛樟木，同夥日前先後被查緝到案，其中4名親友先後被收押，1日檢警找到湯姓退警，發現湯男與另一名已被羈押的安男共犯早已串證，甚至要求另一名共犯扛責，檢方今晚間複訊後，向嘉義地院聲請羈押獲准。

檢警表示，湯男親友劉男、羅男日前涉嫌將盜伐重逾260公斤，4大塊珍貴牛樟木寄放在一名友人住處，疑似未誠實告知，當友人返家發現屋內有4大袋牛樟木，卻不知誰放時，因擔心被栽贓而主動報案，因此讓警方循線查出背後有一盜伐集團，包括湯姓退休員警也身涉其中，且疑似就是主嫌。

警方調閱附近監視器畫面，發現劉男、羅男涉有重嫌，10月19日查獲劉男、羅男到案說明，2人否認盜伐，卻交待不清牛樟木來源，嘉義地檢署檢方複訊後，認為還有多名共犯在逃，依有串證之虞向嘉義地院聲請羈押禁見，最後劉男遭羈押禁見，羅男請回。

檢警進一步查出，盜伐集團主嫌疑為退休員警湯姓男子，該集團承租阿里山鄉林地後，會分派親友入山盜伐、搬運及運送林木，警方10月底又查獲羅姓、簡姓及安姓等3名男子，檢方10月31日向地院聲請羈押。

嘉義地院指出，安男等3人坦承有與其他共犯竊取牛樟木，因尚有共犯未到案，且安男在檢方偵查時否認犯行，考量3人與共犯分別為遠親鄰居，至少是認識2至3年或自小認識30幾年的關係，恐有串證或滅證之虞，因此裁定3人收押無禁見。

今檢警查獲湯男到案，發現湯男日前已與遭羈押的安男等人彼此串證，並要求其中1名共犯扛刑責，檢方晚上複訊後，向嘉義地院聲請羈押禁見，嘉義地院認為湯男雖坦承與安男等人盜伐林木，但犯案細節與其他共犯有所出入，且事前已與其他共犯合謀，要求另一名同夥承擔刑責，確有勾串證人之虞，晚上裁定羈押、無禁見。