資深電影美術指導黃文英首部編導長片《車頂上的玄天上帝》，邀請到日前因罹患阿茲海默症宣布退休的恩師侯孝賢擔任監製，近日接受本報專訪時，她說，這次寫完劇本，就有先拿給侯導看，「但他是那種很尊重創作者，覺得就照我的心意去拍」，並分享，去年4月侯導也有到台中探班，當時一到現場就立刻發現管罄臉上需要補光，讓她相當佩服，「我覺得他應該只是海馬迴在形成短期記憶的那塊受到影響而已，對於電影的直覺和敏銳度還是非常準的」。

黃文英在1994年寫信給侯孝賢毛遂自薦後，便受邀返台參與《好男好女》，開啟了2人近30年的合作，她除了表示「他跟你聊到專業時，很願意傾囊相授，確實也有很好為人師的部分，你如果不打岔，他真的可以講2個小時，但你從聽他講話，就可以悟出他待人處事的道理」，同時也相當感謝侯導每次都願意給予非常大的創作空間，所以只要侯導一說想要拍片，大家也都會很有默契地放下手中的工作回來幫忙，「也因為這種完全信任，就會更砥礪自己，不夠好的東西你不敢交出去」。

侯孝賢日前因罹患阿茲海默症宣布退休。（資料照片）

黃文英還提到侯孝賢是個很主觀的人，只跟自己心中認為好的人合作，笑喊「如果你不夠好，休想再跟他合作第2次」，所以身邊都是廖慶松、李屏賓、朱天文及杜篤之這些一起打拼40年以上的固定班底，自己應該是裡面年紀最小的。她也認為既然《舒蘭河上》已有劇本，或許他身邊的這群人會想集結心力去完成這部有侯導精神在的作品。而她目前主要都是聯繫侯導家人，問及近況，黃文英說：「他現在作息很正常，還比之前都胖了不少，都很健康。」

黃文英是侯孝賢御用團隊之一，合作近30年。（陳俊吉攝）

她也直言，其實剛開始跟侯導合作時滿身是傷，因為東西方文化上的差異，「在美國的製作會議上，我們都是直接公開罵、在檯面上解決事情，回到台灣後，發現敢講說出來的就只有我，就難免變成箭靶」，幾部片拍下來，她也變得圓融，棱角慢慢地被磨光了，不過侯導在拍攝《刺客聶隱娘》時一句點醒了她，語重心長地對她說「文英你現在最大的缺點就是太『馴良』了，這是創作上最不能容忍的」。《車頂上的玄天上帝》本月17日在台上映。