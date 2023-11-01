2024總統大選，副手議題浮上檯面。民進黨總統參選人賴清德表示，副手的口袋名單有6人，包含駐美代表蕭美琴、競辦國政召集人鄭麗君及各界人士，男女都有。賴清德鬆口表示，蕭美琴是優先名單的優先之上。前台南市議員謝龍介鐵口直斷表示，賴清德的副手就是蕭美琴，其他5個都是煙霧彈。如果沒有，他請吃雞排。

《政治仙知道》節目1日針對賴清德的副手抽籤，結果抽到大吉。主持人謝龍介表示，賴清德的副手，他說有6個稱口袋名單。這是他的習慣，他在台南市擔任第一任市長時，就規畫要把台南市政府遷走，要搬到新的地方，南科附近有安平、善化、新市、永康，他說有7個地點，要找一個地方去規畫 ，他身邊的人一定知道 ，最後是一個而已。

謝龍介接著指出，現在賴清德要挑副手，稱口袋名單有6個，有一個上上之才，就是蕭美琴，抽到「大吉」，可能就拍板定案了，其他5個都是煙霧彈，是掩人耳目而已。他強調，應該就是這位上上之才，如果沒有，他請另一位女主持人吃雞排。