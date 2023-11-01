名導侯孝賢御用美術指導黃文英首部編導長片《車頂上的玄天上帝》，取材自身家庭記憶，以當代獨立女性視角，看見新舊時代更迭下的台灣三代家庭流變。林依晨飾演的電影美術指導「芙月」貫穿全片，黃文英接受本報專訪時說，該角色並非她本人，「只是我賦予她同樣的職業，因為確實是在講我家族的故事，但我還是希望角色擁有屬於自己的人格，更能夠代表當代女性，讓很多人在她身上都能看到自己的身影」。

黃文英認為該角色是現代都會女性的化身，當初選角時，就是看中林依晨身上那股堅毅的氣質，「依晨看似甜美溫柔，其實有一顆很強大的心，在很多職業女性身上都需要有這種特質，尤其是她的側臉」，她坦承自己從未看過對方演出的作品，「但我從她出的書，透過她的文筆，還有以前我遇過她是會去自己買票看比較冷門的影展片，就能感覺的到」，合作過程也非常愉快，「依晨真的是個很好的演員，我找她的時候就知道她一定會表演出屬於自己的芙月」。

至於1人分飾建築師「春山」和阿公「日興」2角的周渝民（仔仔），黃文英笑說「我純粹是因為找到一張阿公1920年代的照片，他年輕時的氣質讓我立刻聯想到仔仔，那時候我劇本還在創作階段，就已經迫不及待打電話給他經紀人了」，後來仔仔看到完整的劇本後，也是很快就約見面，並稱一開始就在寫劇本時，就希望仔仔1人分飾2角，「然後這2個角色是截然不同的2個人，能讓觀眾一眼就看出來，仔仔也做到了」。

《車頂上的玄天上帝》找來林依晨（左）和周渝民主演。（甲上娛樂提供）

首度執導演筒，她先是笑喊找資金最困難，坦言超支了不少，「殺青的那一刻就花光了4500萬，後續又另外再找了2000萬」，且前期都是朋友跟同學投資，「那個壓力更大，這麼全力支持，就更不能讓他們失望了」。她也分析，比起以前擔任美術指導，「準備的空間或衣服有幫他們轉換成角色就好，現在要照顧到演員更多的面向，得更全面一點」，自認本身就是個很有主見的人，「以前都會被限制或要跟其他人配合，這次完全是可以自己調度和掌控，還滿享受這樣的過程」。

黃文英認為周渝民與自己的爺爺氣質非常相似。（甲上娛樂提供）

但黃文英也強調自己會尊重演員的表演方式，尤其這次包括男女主角外，還集結阮經天、張孝全等人，卡司陣容相當華麗，「他們都是出道超過20年的演員，在表演上他們肯定比我更專業，因為我在電影這條路上，也希望別人來尊重我的專業」，她舉例「仔仔演繹的春山，有一段我們就拍了2個版本，後來剪接時我沒有用我的版本，反而是用他的，所以我覺得有時候當下你某種堅持也不見得是對的，如果時間允許的話，那還不如各種都試試」。

黃文英首度執導演筒，笑喊找資金最困難。（陳俊吉攝）

最後談到該片在今年金馬獎入圍顆粒未收，黃文英淡然地表示「每部片都會找到自己的知音，我對我自己的東西是很有信心的，只是這次金馬不是我的伯樂而已」，反而是為林依晨跟周渝民沒被評審看見感到惋惜，也稱未來10年仍會繼續創作，「也想要有一個黃文英打敗黃文英的過程，就像侯導那樣不斷突破自我」，《車頂上的玄天上帝》將於本月17日上映，現階段就是衝票房，「票房倒是很有壓力，文藝片在台灣比較難推」，希望可以突破同溫層，吸引更多人進到戲院欣賞。