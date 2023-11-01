加薩地區衛生部門本週三（1）更新數據，由於以色列持續對加薩地區的攻擊，死亡人數已升至8796人。巴勒斯坦衛生部發言人庫德拉（Ashraf al-Qudra）新聞發佈會上表示：「受害者包括3648名兒童和2290名婦女，還有2萬2219人受傷。」他說衛生部已經收到2030人仍然被埋在廢墟下的報告，其中包括名兒童。

據土耳其國營《安納杜魯新聞社》（Anadolu Agency）1日報導，加沙地帶以色列軍事攻勢的巴勒斯坦死亡人數急升至8,796人，庫德拉在新聞發佈會上表示：「受害者包括3,648名兒童和2,290名婦女、2萬2219名居民受傷，還有2,030人通報被被困在瓦礫堆下。

"My three children. I lost them all!"#Israel has bombarded an entire neighborhood in the heart of Jabalya refugee camp in #Gaza using American bombs. All residents were either killed or injured. pic.twitter.com/Z1nryNwVjy — Quds News Network (@QudsNen) October 31, 2023

庫德拉補充：「以色列的攻擊已經造成132名醫護人員死亡，並摧毀了25輛救護車，」

據發言人稱，自10月7日以來，以色列軍隊已經對的58間醫療設施進行了打擊，由於以色列的襲擊和燃料短缺，有58家醫院和32個診所被迫停止運作。

Netanyahu is dropping Biden's bombs in Gaza and killing scores of civilians in a refugee camp! pic.twitter.com/ajgGvm1esi — Ashok Swain (@ashoswai) October 31, 2023

自上週末以來，以色列軍隊已擴大了對加薩地區的空中和地面攻擊，自10月7日巴勒斯坦哈馬斯組織發動突襲以來，該地區一直遭受無情的空襲，超過1,538名以色列人在哈瑪斯的襲擊中喪生。

聯合國人道事務協調廳統計自2008年起至2023年9月21日，也就是以巴戰爭爆發前1個月。統計顯示出，巴勒斯坦死亡數為6407人、15萬260人受傷。以色列死亡人數為308人、6307人受傷。

這場加薩地帶的衝突始於巴勒斯坦組織哈瑪斯於10月7日發動的「阿克薩洪水行動」該行動包括一系列的火箭發射和陸地、海上和空中的滲透行動。哈瑪斯表示，這次入侵是為了報復以色列對巴勒斯坦人的襲擊以及對阿克薩清真寺的襲擊。然後，以色列軍隊對加薩地帶的哈馬斯目標進行了無情的轟炸。