美國公債殖利率的波動，持續牽扯投資人的敏感神經。達拉斯聯準銀行（Dallas Federal Reserve）前總裁費雪（Richard Fisher）抨擊美國政府的財政政策是導致殖利率持續走高的原因。投資研究機構 Ned Davis Research更警告，投資人應該要有所準備，因為美國10年期公債殖利率可能漲破7%。

費雪周二（10/31）接受美國財經媒體CNBC訪問時直言，為大規模支出提供資金所需的龐大政府借款，將是美債殖利率上升的罪魁禍首。費雪表示，「我認為推動殖利率走高且使其長期保持較高水平，是我們的財政政策。隨著我們邁入最後一個季度，未來90天美國政府每天的借款是86.6億美元（約新台幣2836.6億元），這是1天的數字，大到太可怕了」。

費雪表示，當前的問題不在美國聯準會（Fed），「失去控制的是財政當局」。龐大的美國債務讓投資人越來越憂心，質疑不斷飆升的赤字恐危及美國經濟的長期穩定。

許多投資機構近來也對美債殖利率的走勢表示憂心。Ned Davis Research在周二的報告中警告，如果美國經濟能夠躲過普遍預期的衰退，投資人應該做好長期美債殖利率達到7%的準備。

Ned Davis Research全球宏觀首席策略師Joseph Kalish表示，如果中性利率（不會助長或限制經濟成長的利率政策）因為經濟長期擴張而上升，美債可能持續遭到拋售。