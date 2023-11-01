買房除了房屋本身外，包括鄰居、學區、周圍機能等，都是必須考量的重點。有民眾指出，離捷運近應該不是會被扣分的選項，但高雄輕軌卻被周遭許多人討厭，想知道怎麼會這樣；網友則直言「蓋在最塞的地方擋路，當然是嫌惡設施」。

鄉民「xup654z」昨（10/31）日在PTT房屋板以「輕軌到底算不算嫌惡設施」為題，提到離捷運近應該不是會造成扣分的事情，但高雄輕軌卻很明顯分為兩派人，一部分認為有助房價，一部分則罵到不行，「扣除台灣，其他國家的輕軌設施算不算嫌惡設施？」

網友則說「佔用兩條車道當然是嫌惡設施」、「蓋在最塞的地方擋路當然是嫌惡設施，如果很好用，幹嘛林園不蓋、燕巢不蓋」、「只有北X才會在市區蓋輕軌」、「以開車騎車為主的，算」。

其他人也認為「離開雙北，捷運要變加分再等30年」、「輕軌那麼慢又不適合通勤」、「好像住輕軌附近的人都很嫌惡，但觀光客都很喜愛」、「舉凡一切的大眾運輸都是要在原本交通就夠痛苦的地方設置，才會有搭乘意願、被珍惜，全台灣大概只有雙北符合這個背景」。