以色列與哈瑪斯的戰爭進入地面部隊交鋒的第2階段，等待以色列的是如同「蜘蛛網」般、蜿蜒長達約482公里、被譽為加薩地鐵（Gaza Metro）的地下通道系統，過去俄國媒體記者獲准跟隨哈瑪斯武裝份子腳步，罕見進入地道帶觀眾一窺真面目。

As Israel begins targeting Gaza Terror Tunnel Network, Hamas Terror groups gives access to Russia Today journalist to visit the Tunnel Network. This is the RT on ground report from underneath Gaza. This is the Gaza Metro. pic.twitter.com/ei0AYEHwja — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) October 31, 2023

據英國《每日郵報》（Daily Mail）1日援引《今日俄羅斯》（RT）報導，這名記者靠著小型起重設備電動鍊條吊車（Electric hoist）下降至60公尺深的地道，四面都以鋼筋混凝土加固，上頭也呈拱形增加額外強度。進入地道後，可見高度足夠站直身子，牆面貼著大量宣傳海報，哈瑪斯盟友巴勒斯坦伊斯蘭聖戰運動（Islamic Jihad）的蒙面武裝份子持突擊步槍和火箭筒蹲在內部。

地道內部也可見通風、電力照明設備和電話線，有武裝分子攜帶武器沿著隧道奔跑，還有人徒手挖掘以進一步擴展地道。

2014年，哈瑪斯自己的媒體的一名記者加入了挖掘隊，將哈瑪斯描述為「蜂巢裡的蜜蜂」稱他們相信每多挖一寸都有助於讓以色列士兵流血或綁架士兵。

這段影片是在當前的以巴戰爭前所拍攝的，但其中一名哈瑪斯成員告訴記者，他身後的年輕戰士準備待上「幾天或幾個月。」另外，《今日俄羅斯》記者也詢問哈瑪斯高級官員馬爾祖克（Mousa Abu Marzouk），為何不允許陷入困境的巴勒斯坦平民在隧道中躲避轟炸，他回應：「保護加薩平民是聯合國和以色列的責任，我們建隧道來保護自己免遭襲擊和殺害。」

2014年加薩戰爭中，以色列發現並摧毀了許多哈瑪斯蓋的地道，隨後嚴密監控，防止哈瑪斯將建築材料拿來打造隧道。但是，儘管建築工地設有攝影機，審核過程也很繁瑣，哈瑪斯仍然能從黑市上搶奪或購買所需材料，甚至連回收的混凝土、被毀房屋的瓦礫和廢金屬也被使用。