以色列與哈瑪斯的戰爭進入地面部隊交鋒的第2階段，等待以色列的是如同「蜘蛛網」般、蜿蜒長達約482公里、被譽為加薩地鐵（Gaza Metro）的地下通道系統，過去俄國媒體記者獲准跟隨哈瑪斯武裝份子腳步，罕見進入地道帶觀眾一窺真面目。
據英國《每日郵報》（Daily Mail）1日援引《今日俄羅斯》（RT）報導，這名記者靠著小型起重設備電動鍊條吊車（Electric hoist）下降至60公尺深的地道，四面都以鋼筋混凝土加固，上頭也呈拱形增加額外強度。進入地道後，可見高度足夠站直身子，牆面貼著大量宣傳海報，哈瑪斯盟友巴勒斯坦伊斯蘭聖戰運動（Islamic Jihad）的蒙面武裝份子持突擊步槍和火箭筒蹲在內部。
地道內部也可見通風、電力照明設備和電話線，有武裝分子攜帶武器沿著隧道奔跑，還有人徒手挖掘以進一步擴展地道。
2014年，哈瑪斯自己的媒體的一名記者加入了挖掘隊，將哈瑪斯描述為「蜂巢裡的蜜蜂」稱他們相信每多挖一寸都有助於讓以色列士兵流血或綁架士兵。
這段影片是在當前的以巴戰爭前所拍攝的，但其中一名哈瑪斯成員告訴記者，他身後的年輕戰士準備待上「幾天或幾個月。」另外，《今日俄羅斯》記者也詢問哈瑪斯高級官員馬爾祖克（Mousa Abu Marzouk），為何不允許陷入困境的巴勒斯坦平民在隧道中躲避轟炸，他回應：「保護加薩平民是聯合國和以色列的責任，我們建隧道來保護自己免遭襲擊和殺害。」
2014年加薩戰爭中，以色列發現並摧毀了許多哈瑪斯蓋的地道，隨後嚴密監控，防止哈瑪斯將建築材料拿來打造隧道。但是，儘管建築工地設有攝影機，審核過程也很繁瑣，哈瑪斯仍然能從黑市上搶奪或購買所需材料，甚至連回收的混凝土、被毀房屋的瓦礫和廢金屬也被使用。
文章來源：Inside the 'terror tunnels' of Gaza: Extraordinary video taken within 300-mile snaking network illustrates momentous task facing Israel as they fight Hamas
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