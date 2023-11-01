分析師預測，倘若美國經濟未如Fed官員預期冷卻，自6月起降溫的通膨又見升溫，Fed可能在12月或明年恢復升息。針對近期美國公債殖利率飆升，Fed官員或許也會考慮是否能替代升息。

根據芝商所FedWatch工具，利率期貨交易員預期本次例會宣布升息的機率為零，但12月升息機率僅29％，Fed首度降息時間可能落在明年6月。

既然本次例會Fed按兵不動已成市場共識，投資人應會著眼於主席鮑爾及其他Fed官員，將對未來政策走向釋出何種訊號。

券商Jefferies資深經濟學家西蒙斯（Thomas Simons）說：「這算是某種鷹式暫停升息（hawkish pause）。經濟表現佳，通膨尚未回到目標，他們多少還是得繼續說，我們或許需要再升息一次。」

Wilshire首席投資策略師艾曼紐（Josh Emanuel）表示：「聯準會不可能有任何動作，在這次例會行動沒什麼道理。至於將傳達出什麼訊息？我認為鮑爾會非常慎重，小心翼翼避免聽起來過於鷹派。」

麥格理集團經濟部門主管杜里（David Doyle）指出，比起聯邦公開市場委員會（FOMC）的聲明，鮑爾的評論更能牽動市場。他還補充提到，市場將關注鮑爾對美國國債殖利率走勢的看法。

前Fed理事會資深顧問、現任教杜克大學的梅德（Ellen Meade）表示，Fed聲明頭段可能會略作修改，承認就業、通膨、GDP等數據強勁。

FOMC可能坦承近來金融環境趨緊，但預料不會更動前瞻指引。以哈開戰後，鮑爾曾強調地緣政治緊張加劇，FOMC或將討論是否將此風險納入聲明。