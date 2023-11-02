標題為《2023年東南亞電子經濟》的報告指出，東南亞較全球其他地區更能抵擋全球宏觀經濟逆風侵襲。上半年消費者信心降至較低水準後，預料下半年將開始反彈。

這份年度報告分析東南亞數位經濟的五大產業，包括電子商務、旅遊、食品和交通、線上媒體，以及數位金融服務，涵蓋印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國和越南六大東南亞經濟體。

報告指出，今年東南亞數位經濟收入估計觸及1,000億美元大關，為東南亞整體交易額的1.7倍，歸功於企業從「不計一切代價衝刺成長」，轉為追求獲利，以打造健全的業務。

新加坡主權財富基金淡馬錫東南亞業務主管Fock Wai Hoong表示，東南亞的數位經濟正處於專注於獲利的關鍵階段，企業聚焦優質收入和創造獲利。

谷歌東南亞副總裁查德哈（Sapna Chadha）在報告中表示，聚焦數位參與落差和堅定地移除障礙，可讓更多東南亞民眾成為數產品和服務的活躍使用者，將有助該地區進一步提升數位成長。

線上企業已經從用高成本取得用戶，進入與現有客戶加深關係的階段，以便能提升獲利。Fock表示，公司與企業家察覺，最佳的業務成長方式是盡快走過初期階段和成長階段，邁向財務永續。

報告發現，電子商務平台更專注在高價值用戶、提升交易規模，以及拓展廣告和運送等服務的收入，以推動長期成長。2025年電商產業的交易總額估計由今年的1,390億美元，攀升至1,860億美元。

隨著無法獲得銀行服務的客戶和小型企業進入數位經濟，消費者需求推動數位放款。2030年前，新加坡預計為東南亞最大數位放款市場。