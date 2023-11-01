距離2023臺北馬拉松剩下不到50天，你準備好了嗎？今年由運動品牌adidas專業師資開辦的AR｜臺北馬官方訓練營早在2個月前已悄悄展開，為期16週的馬拉松組別在8月29日開訓，而為期12週的半程馬拉松組別也在 9月26日展開了每週三天的訓練。今年動員超過60位臺北馬官方配速員參與團練，以一對一甚至多對一的方式帶領著每一位學員突破自我，提供最全面的服務。

AR總教練鄭子健從2017年開始就號召一群熱血跑者組成adidas的配速團隊，並持續努力擴大至今，希望幫助更多跑者奔向目標。他表示：「我們團隊有四位經驗豐富的教練和超過60名的配速員，搭配最有效率的課表，要在每一週的訓練中，盡最大努力給臺北馬的跑者最貼心的陪伴和幫助。」除了讓每位跑者突破個人最佳，鄭子健也強調「要讓學員在歡樂和情感聯繫的基礎上享受每一次起跑」。

AR｜臺北馬官方訓練營是全台唯一一個提供學員與配速員一對一專屬陪伴的訓練營，確保每一位學員都能夠體驗最全面的指導與陪伴。教練依據各個學員的強項與需求，量身定制訓練計畫，再由專屬配速員進一步引導，讓訓練發揮最大效用。這場賽事不只是學員們的目標，配速員在一場馬拉松賽事上扮演著極其重要的角色，對他們來說這並不只單純是一項任務，更是對自己的一場極限挑戰。

「一個人跑不如一群人跑，跑步是一個人就可以完成的運動項目，但如果是與一群有共同目標的夥伴，互相扶持、互相鼓勵一起跑，那會跑得更遠更快樂。」參與訓練營的學員吳朝慶熱愛跑步，甚至在公司成立路跑社，自己擔任社長，希望可以為跑步運動盡一份力，推廣並且幫助想嘗試跑步的夥伴。已經有三十幾場馬拉松賽事經驗的吳朝慶，這次參加AR訓練營就是希望達成自己破三的目標。

看起來瘦弱嬌小的鮑可軒原本是個從不運動、三餐不定時的上班族，自從接觸了跑步之後她開始注重自己的飲食習慣，也因為運動而變得更加健康起來。「以前從來不覺得自己可以跑完半馬，但現在已經有了好幾場的半馬完賽經驗，接下來希望可以跟著AR訓練營的夥伴們，一起完成自己的人生初馬，把不可能變成可能！」