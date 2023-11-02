高雄市新興分局偵查隊1名李姓偵查佐涉嫌洩密，由高市警局自檢後呈報高雄地檢署指揮偵辦，上午檢調前往分局辦公室與該員住家進行搜索，檢方複訊後認為有串供之虞，向法院聲請羈押獲准。而新興分局也立即召開考績會，依警察人員人事條例及公務人員考績法規定，報請市警局一次記2大過處分予以免職。

新興分局偵查隊李姓偵查佐涉嫌洩密案，經警方自檢後報請高雄地檢署指揮偵辦，承辦檢察官訊問完畢後向高雄地方法院聲請羈押，並於1日深夜約10點多裁定羈押禁見。

高雄市警局表示，因李員涉案情節重大、知法犯法，嚴重影響警譽，新興分局立即召開考績會，依警察人員人事條例及公務人員考績法規定，報請市警局一次記2大過處分予以免職，斷然淘汰。新興分局對於查察員警違法違紀案件，依法嚴處，秉持不庇縱、不掩飾，「警紀警辦、毋枉毋縱」立場，全力配合高雄地檢署檢察官深入查處，展現淨化團隊決心，以維警譽。